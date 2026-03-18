岡村靖幸と中島健人によるコラボ新曲「瞬発的に恋しよう」が、4月1日より放送のTVアニメ『ガンバレ！中村くん！！』のオープニングテーマに決定した。

（関連：【映像あり】岡村靖幸＆中島健人によるコラボ新曲がOPテーマ、アニメ『ガンバレ！中村くん！！』PV）

今回公開となった「瞬発的に恋しよう」の音源とMVは、4月2日0時に同時に配信予定。同楽曲でのコラボレーションは、岡村が直感で中島にオファーし、岡村と中島によるボーカル共演が実現した。爽やかさと悩ましさが同居し、2人の魅力を最大限に引き出している。

さらに、『ガンバレ！中村くん！！』原作者 春泥の描き下ろしによる、2人をアニメキャラクター化したアーティストビジュアルが制作された。全編オリジナルアニメーションのMVにも、同キャラクターが登場する。

また、本日公開された同アニメの最新プロモーション映像では、楽曲の一部を試聴できる。同級生男子 広瀬愛貴に片想いをする中村くんの日常と、中村くんを取り囲む個性的なキャラクターたちがポップな楽曲と共にコミカルに映されている。

・岡村靖幸 コメント

オファーをいただいて原作を読みながら、どんな音楽がふさわしいんだろうと考えていました。そうしたらある朝、目覚めた時にそのメロディがはっきり残っていて、「あ、これなんじゃないか」と思いました。そこから一気に曲の全体像が見えてきて、作曲を始めました。

最初は僕のソロでしたが、すぐにコラボという話になって、プロジェクトの皆さんと話し合って、中島健人さんとのコラボレーションが実現しました。「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」でご一緒したり、ソロのライヴを観たり、不思議な結びつきを感じました。

夢で聴いたメロディや、現実の出会いが、あとからひとつにつながっていくような感覚があって。そういう巡り合わせの中で生まれた作品ですね。

・中島健人 コメント

昨年行われた「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」にて、岡村さんとご一緒した直後に聞いたお話でとても驚きました。これまでになかった音楽的な刺激を受けられると思いとても光栄でした。

いただいたデモも、僕が歌番組でお見掛けした時の軽やかなパフォーマンスをする岡村さんを思い出すような、踊り出したくなるメロディで、レコーディングもすごく楽しめました。

歌詞の通りに歌うという概念が岡村さんとコラボしたことによって、歌い方のアレンジの妙・究極のオシャレな歌い上げ方のようなものを岡村さんに教わった気がします。

（文＝リアルサウンド編集部）