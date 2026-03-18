「傑出したゴール」レバークーゼン撃破でCLベスト８進出のアーセナル。指揮官は躍動した２選手を称賛「決定的な役割を果たしてくれた」
現地３月17日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第２レグで、アーセナルはレバークーゼンとホームで対戦した。
第１レグを１−１のドローで終えたアーセナルは、第２レグでは36分にエベレチ・エゼの強烈なボレーで先制すると、63分にデクラン・ライスが見事なコントロールショットを決め、追加点を奪取。２−０で勝利し、２戦合計３−１でベスト８進出を果たした。
クラブの公式サイトによると、ミケル・アルテタ監督は「パフォーマンスと感情面での試合運びには非常に満足している」とコメント。「前半は本当に全力を注いだ」とし、「本来なら２点、３点が入ってもおかしくなかったが、相手ゴールキーパーの好セーブに阻まれた」とも振り返る。
指揮官は、ベスト８進出には個の力が不可欠だったと強調。「準々決勝への道のりを切り開くためには、エゼによる魔法のような瞬間、あの傑出したゴールが必要だった」と称賛し、次のように続ける。
「トレーニングでは、エゼがこのようなプレーを見せるのを何度も見てきた。彼は今日のような重要な場面で、結果を出すためにここにいる。成長しており、自身の能力を示し始めている。あとは一貫性が求められるだけだ」
また、追加点を挙げたライスにも言及。「こなしている試合数やプレー時間を考えれば、パフォーマンスは傑出していたし、様々な形でチームを牽引してくれた。彼のような選手がいてくれるのは喜ばしい。決定的な役割を果たしてくれたからね」
アーセナルにとって、CLで３シーズン連続でベスト８入りを果たしたのは、2008年から10年に達成して以来、クラブ史上２度目の快挙だ。アルテタ監督は「これを達成するのは本当に難しい。選手たちは称賛に値する。私は非常に満足しており、我々はベスト８にふさわしいチームだと考えている」と述べた。
準々決勝ではポルトガルの名門スポルティングと対戦。その前に、22日にカラバオカップ決勝でマンチェスター・シティとウェンブリースタジアムで相まみえる。
アルテタ監督は「ウェンブリーにエミレーツ・スタジアム（アーセナルのホームスタジアム）の雰囲気が必要だ。そのため、ファン全員が駆けつけ、エネルギーと信念をもたらしてほしい」と呼びかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】エゼ＆ライスの圧巻ゴール！
第１レグを１−１のドローで終えたアーセナルは、第２レグでは36分にエベレチ・エゼの強烈なボレーで先制すると、63分にデクラン・ライスが見事なコントロールショットを決め、追加点を奪取。２−０で勝利し、２戦合計３−１でベスト８進出を果たした。
指揮官は、ベスト８進出には個の力が不可欠だったと強調。「準々決勝への道のりを切り開くためには、エゼによる魔法のような瞬間、あの傑出したゴールが必要だった」と称賛し、次のように続ける。
「トレーニングでは、エゼがこのようなプレーを見せるのを何度も見てきた。彼は今日のような重要な場面で、結果を出すためにここにいる。成長しており、自身の能力を示し始めている。あとは一貫性が求められるだけだ」
また、追加点を挙げたライスにも言及。「こなしている試合数やプレー時間を考えれば、パフォーマンスは傑出していたし、様々な形でチームを牽引してくれた。彼のような選手がいてくれるのは喜ばしい。決定的な役割を果たしてくれたからね」
アーセナルにとって、CLで３シーズン連続でベスト８入りを果たしたのは、2008年から10年に達成して以来、クラブ史上２度目の快挙だ。アルテタ監督は「これを達成するのは本当に難しい。選手たちは称賛に値する。私は非常に満足しており、我々はベスト８にふさわしいチームだと考えている」と述べた。
準々決勝ではポルトガルの名門スポルティングと対戦。その前に、22日にカラバオカップ決勝でマンチェスター・シティとウェンブリースタジアムで相まみえる。
アルテタ監督は「ウェンブリーにエミレーツ・スタジアム（アーセナルのホームスタジアム）の雰囲気が必要だ。そのため、ファン全員が駆けつけ、エネルギーと信念をもたらしてほしい」と呼びかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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