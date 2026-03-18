「傑出したゴール」レバークーゼン撃破でCLベスト８進出のアーセナル。指揮官は躍動した２選手を称賛「決定的な役割を果たしてくれた」

「傑出したゴール」レバークーゼン撃破でCLベスト８進出のアーセナル。指揮官は躍動した２選手を称賛「決定的な役割を果たしてくれた」