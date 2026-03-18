【ストリーミング】嵐「Five」が2週連続1位＆週間再生数1000万回超え 稲葉浩志「タッチ」が前週比3.4倍の急騰
嵐の5年ぶりとなる新曲「Five」（3月4日配信開始）が、26/3/23付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年3月9日〜15日）で2週連続1位を獲得した。週間再生数は1086.7万回（前週比17.1％減）。大ヒットの目安と言われる1000万回を2週連続で突破し、累積再生数を2397.1万回に伸ばした。
【グラフ】嵐がランクイン数13曲で総再生数5位に浮上！
嵐は3月13日から6年ぶりとなる5大ドームツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』を北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）公演からスタート。この反響がストリーミングにも波及し、TOP500ランクイン数が前週比5曲増の計13曲に。総再生数でも5位（前週7位）に上昇した。同日付の週間デジタルシングル（単曲）ランキングでも2週連続1位を獲得し、2冠となった。嵐は5月31日のツアーファイナル、東京ドーム公演をもってグループ活動を終了することを発表している。
M!LKは当週もTOP5に2曲がランクインした。4週連続2位の「爆裂愛してる」（週間再生数886.6万回／前週比5.7％増）は、2/23付の初登場5位から5週連続でTOP5をキープ。累積再生数を4302.7万回に伸ばした。4位（前週4位）の「好きすぎて滅！」（週間再生数778.6万回／前週比0.8％増）は登場20週目で通算16回目のTOP5入り。累積再生数を1億4366.6万回とした。
3位（前週3位）は米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数825.4万回／前週比1.5％減）。25/9/29付の初登場から26週連続でTOP3（24週連続1位を含む）をキープし、累積再生数を4億2357.7万回に伸ばした。
Mrs. GREEN APPLEは2曲がTOP10入りした。5位（前週5位）の「lulu.」（週間再生数704.8万回／前週比0.1％減）は1/26付の初登場から9週連続でTOP5を堅持し、累積再生数を9019.9万回に伸ばした。8位（前週10位）の「ライラック」（週間再生数571.0万回／前週比1.2％増）は驚異的な粘りをみせ、登場101週目（約1年11ヶ月）で通算99回目のTOP10入り。累積再生数は9億1460.5万回となった。
HANAも2曲がTOP10をキープした。6位（前週6位）の「Blue Jeans」（週間再生数585.3万回／前週比6.5％減）は、25/7/28付の初登場から35週連続でTOP10（9週連続1位を含む）をキープ。累積再生数を2億8099.6万回とした。9位（前週8位）はデビュー曲「ROSE」（週間再生数552.9万回／前週比6.1％減）。25/4/14付の初登場から50週目で通算46回目のTOP10入り。自己最多の累積再生数を3億3612.8万回とした。
7位（前週9位）はKing Gnuの「AIZO」（週間再生数572.2万回／前週比1.1％減）。9週連続でTOP10を維持し、累積再生数は7732.5万回となった。
10位には、稲葉浩志が不朽の名曲をカバーした「タッチ」（3月6日配信開始）が前週84位から急上昇。登場2週目で今作初のTOP10入りとなった。3月5日に開幕したワールドベースボールクラシック（WBC）を独占生配信するNetflixの大会テーマソングとなった同曲は、3月10日に東京ドームで行われた日本対チェコ戦を前に稲葉がライブ初披露。この盛り上がりを受け、週間再生数は前週比約3.4倍の534.6万回を記録した。
このほか、シーズン曲として、レミオメロンの代表曲「3月9日」が前週67位→12位に急上昇した。タイトルの「3月9日」が集計日に含まれる当該週の週間再生数は、前週比約2.4倍の475.1万回を記録。累積再生数を1億8490.7万回に伸ばした。
■嵐、ランクイン数5曲増で総再生数TOP5に浮上
アーティスト別TOP500週間総再生数はMrs. GREEN APPLEが不動の1位。31曲（前週比±0）がランクインし、総再生数は6240.1万回（前週比0.5％増）だった。
1位〜4位は順位の変動なく、2位のHANAはランクイン数12曲（前週比−1）、総再生数は4119.1万回（前週比14.4％減）。3位のback numberはランクイン数25曲（前週比±0）、総再生数は4045.6万回（前週比0.5％減）、4位の米津玄師はランクイン数14曲（前週比±0）、総再生数は2401.5万回（前週比0.6％増）と続いた。
5位は前出のとおり、嵐が前週7位から浮上しTOP5入り。新曲「Five」を筆頭に、ランクイン数13曲（前週比＋5）、総再生数は前週比16.8％増の2280.5万回と伸長した。
■ちゃんみな、盟友の西洸人（INI）とのコラボ曲が70位に初登場
2017年3月8日にデビューし、10年目に突入したラッパー／シンガーのちゃんみなが、盟友・西洸人（INI）とコラボレーションした「Let you go（feat.HIROTO（INI））」（3月8日配信開始）が、初登場最上位の70位にランクインした。
ちゃんみなのキャリア初期からバックダンサーを務め、2020年7月に配信リリースした「Angel」のミュージックビデオでも共演するなど親交の深い西洸人をフィーチャリングしたファン待望のコラボレーション。西がアーティストの道を進むと決め、互いに思いやりながらも離れなくてはならなかった経験を背景に、2人が共同で作詞を手がけ、ちゃんみなの10周年イヤースタートとなる3月8日にリリースした。
ちゃんみなは7月11・12日に自身初の東京ドーム公演を行うことを発表している。
■SEKAI NO OWARI「Habit」で自身初の累積5億回突破
SEKAI NO OWARI「Habit」（2022年4月28日配信開始）の累積再生数が5億29.2万回に達し、自身初の累積5億回突破作品となった。
本作は、創作集団・CLAMPのコミックを蜷川実花監督が実写映画化し、神木隆之介と柴咲コウが主演を務めた『ホリック xxxHOLiC』（2022年4月29日公開）の主題歌として書き下ろし。クセの強い歌詞とダンスで話題を集めた同曲は、2022年の日本レコード大賞を受賞した。
■Saucy Dog「いつか」が累積4億回突破 通算2作目
Saucy Dog「いつか」（2017年5月24日配信開始）の累積再生数が4億108.3万回に達した。累積4億回超えは「シンデレラボーイ」に続き、通算2作目となった。
本作は2016年に自主制作最後の音源として会場限定販売した1st EP『あしあと』や、2017年5月に初の全国流通作品としてリリースした1stミニアルバム『カントリーロード』に収録された、バンド初期の代表曲。
2021年10月には、石原慎也（Vo／Gt）がYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で同曲をピアノ＆ストリングスのアレンジバージョンで一発撮りしたことでも話題を集めた。
【グラフ】嵐がランクイン数13曲で総再生数5位に浮上！
嵐は3月13日から6年ぶりとなる5大ドームツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』を北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）公演からスタート。この反響がストリーミングにも波及し、TOP500ランクイン数が前週比5曲増の計13曲に。総再生数でも5位（前週7位）に上昇した。同日付の週間デジタルシングル（単曲）ランキングでも2週連続1位を獲得し、2冠となった。嵐は5月31日のツアーファイナル、東京ドーム公演をもってグループ活動を終了することを発表している。
3位（前週3位）は米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数825.4万回／前週比1.5％減）。25/9/29付の初登場から26週連続でTOP3（24週連続1位を含む）をキープし、累積再生数を4億2357.7万回に伸ばした。
Mrs. GREEN APPLEは2曲がTOP10入りした。5位（前週5位）の「lulu.」（週間再生数704.8万回／前週比0.1％減）は1/26付の初登場から9週連続でTOP5を堅持し、累積再生数を9019.9万回に伸ばした。8位（前週10位）の「ライラック」（週間再生数571.0万回／前週比1.2％増）は驚異的な粘りをみせ、登場101週目（約1年11ヶ月）で通算99回目のTOP10入り。累積再生数は9億1460.5万回となった。
HANAも2曲がTOP10をキープした。6位（前週6位）の「Blue Jeans」（週間再生数585.3万回／前週比6.5％減）は、25/7/28付の初登場から35週連続でTOP10（9週連続1位を含む）をキープ。累積再生数を2億8099.6万回とした。9位（前週8位）はデビュー曲「ROSE」（週間再生数552.9万回／前週比6.1％減）。25/4/14付の初登場から50週目で通算46回目のTOP10入り。自己最多の累積再生数を3億3612.8万回とした。
7位（前週9位）はKing Gnuの「AIZO」（週間再生数572.2万回／前週比1.1％減）。9週連続でTOP10を維持し、累積再生数は7732.5万回となった。
10位には、稲葉浩志が不朽の名曲をカバーした「タッチ」（3月6日配信開始）が前週84位から急上昇。登場2週目で今作初のTOP10入りとなった。3月5日に開幕したワールドベースボールクラシック（WBC）を独占生配信するNetflixの大会テーマソングとなった同曲は、3月10日に東京ドームで行われた日本対チェコ戦を前に稲葉がライブ初披露。この盛り上がりを受け、週間再生数は前週比約3.4倍の534.6万回を記録した。
このほか、シーズン曲として、レミオメロンの代表曲「3月9日」が前週67位→12位に急上昇した。タイトルの「3月9日」が集計日に含まれる当該週の週間再生数は、前週比約2.4倍の475.1万回を記録。累積再生数を1億8490.7万回に伸ばした。
■嵐、ランクイン数5曲増で総再生数TOP5に浮上
アーティスト別TOP500週間総再生数はMrs. GREEN APPLEが不動の1位。31曲（前週比±0）がランクインし、総再生数は6240.1万回（前週比0.5％増）だった。
1位〜4位は順位の変動なく、2位のHANAはランクイン数12曲（前週比−1）、総再生数は4119.1万回（前週比14.4％減）。3位のback numberはランクイン数25曲（前週比±0）、総再生数は4045.6万回（前週比0.5％減）、4位の米津玄師はランクイン数14曲（前週比±0）、総再生数は2401.5万回（前週比0.6％増）と続いた。
5位は前出のとおり、嵐が前週7位から浮上しTOP5入り。新曲「Five」を筆頭に、ランクイン数13曲（前週比＋5）、総再生数は前週比16.8％増の2280.5万回と伸長した。
■ちゃんみな、盟友の西洸人（INI）とのコラボ曲が70位に初登場
2017年3月8日にデビューし、10年目に突入したラッパー／シンガーのちゃんみなが、盟友・西洸人（INI）とコラボレーションした「Let you go（feat.HIROTO（INI））」（3月8日配信開始）が、初登場最上位の70位にランクインした。
ちゃんみなのキャリア初期からバックダンサーを務め、2020年7月に配信リリースした「Angel」のミュージックビデオでも共演するなど親交の深い西洸人をフィーチャリングしたファン待望のコラボレーション。西がアーティストの道を進むと決め、互いに思いやりながらも離れなくてはならなかった経験を背景に、2人が共同で作詞を手がけ、ちゃんみなの10周年イヤースタートとなる3月8日にリリースした。
ちゃんみなは7月11・12日に自身初の東京ドーム公演を行うことを発表している。
■SEKAI NO OWARI「Habit」で自身初の累積5億回突破
SEKAI NO OWARI「Habit」（2022年4月28日配信開始）の累積再生数が5億29.2万回に達し、自身初の累積5億回突破作品となった。
本作は、創作集団・CLAMPのコミックを蜷川実花監督が実写映画化し、神木隆之介と柴咲コウが主演を務めた『ホリック xxxHOLiC』（2022年4月29日公開）の主題歌として書き下ろし。クセの強い歌詞とダンスで話題を集めた同曲は、2022年の日本レコード大賞を受賞した。
■Saucy Dog「いつか」が累積4億回突破 通算2作目
Saucy Dog「いつか」（2017年5月24日配信開始）の累積再生数が4億108.3万回に達した。累積4億回超えは「シンデレラボーイ」に続き、通算2作目となった。
本作は2016年に自主制作最後の音源として会場限定販売した1st EP『あしあと』や、2017年5月に初の全国流通作品としてリリースした1stミニアルバム『カントリーロード』に収録された、バンド初期の代表曲。
2021年10月には、石原慎也（Vo／Gt）がYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で同曲をピアノ＆ストリングスのアレンジバージョンで一発撮りしたことでも話題を集めた。