【ジュネーブ＝船越翔】国連人権理事会の調査団は１７日、イラン南部ホルムズガン州の女子小学校で少なくとも１７５人の児童らが死亡したとされる空爆について調査を始めたと発表した。

空爆に関する事実関係の解明や法的責任の評価などが目的だとしている。

調査団の担当者はジュネーブで行った記者会見で空爆に対して強い懸念を表明し、「現在は調査の初期段階にある。責任の所在や攻撃の原因などを明らかにするため、事実を一つ一つ検討している」と語った。その上で、学校などの現地調査の許可をイラン側から得られていないと説明し、「今後も許可を求め続ける」と強調した。

空爆について、米紙ニューヨーク・タイムズは、米軍が予備調査で米軍の過失による誤爆だったと結論づけたと報じている。学校を軍事施設に分類していた古い地図情報を使ったことが主な原因だという。

一方、国連世界食糧計画（ＷＦＰ）は１７日、米イスラエルとイランとの交戦が６月まで続いた場合、食品や輸送のコスト増などから世界で新たに約４５００万人が深刻な飢餓に陥る恐れがあると警告した。