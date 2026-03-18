元広島監督・緒方孝市氏の妻でタレントの緒方かな子（53）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。広島の名所で撮影したプライベート写真を披露した。

「広島城天守が3月22日に閉館します」と始めた緒方。「広島出身の私は小さい頃から何度も足を運んでいて、子供が生まれてからは子供達を連れて遊びに来てたのでとても寂しいです」とつづった。

インスタグラムでは広島城を訪れた様子を紹介。兜をかぶって笑顔を見せるお茶目な1枚も披露した。

「閉館すると決まり多くの人が日々集まっていて、私含めたくさんの人々に愛され惜しまれているのだと実感しました。上からの景色も見納めかぁと思いながら最後の思い出作りをしてきました」などとつづった。

そのうえで「いつの日か、再び開城した際は、またこの広島の地でより愛される場所になることを願ってます」と投稿。さらに「15歳の頃の私」として、学生時代に広島城を訪れた思い出の1枚も紹介した。

この投稿には「懐かしい写真ですね」「15歳のかな子さんかわいい」「かな子さんのカワイイ兜姿にキュンキュン」「広島城の景観よりも、かな子さんが綺麗過ぎますね」「今も昔も可愛い」などのコメントが寄せられていた。