【PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック】 4月24日 発売予定 価格：65,000円

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、セット商品「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック」を4月24日に発売する。価格は65,000円。

本商品は、日本市場向けに価格を抑えた「PS5 デジタル・エディション 日本語専用」に純正コントローラー「DualSense」を2台同梱したセット商品。チームプレイやローカルマルチプレイを始めるのに最適なほか、PS5本体とコントローラーを別々で買うよりもお得な価格設定となっている。

「PS5 デジタル・エディション 日本語専用 DualSense ダブルパック」は、全国のPlayStation取扱店にて4月24日発売予定。3月25日10時より順次予約受付を開始する。

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