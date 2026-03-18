パドレスのフェルナンド・タティス外野手が１８日、飲料大手・伊藤園の緑茶ブランド「お〜いお茶」とのコラボレーション動画を自身のインスタグラムで公開した。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の記者会見での発言がきっかけで実現した。

発端は大会期間中の記者会見だった。ドミニカ共和国の選手たちがテーブル上に置かれていた「お〜いお茶」を脇に寄せる場面が話題となる中、タティスは逆に商品を手に取り、電話をかけるしぐさを見せながら「ＣＡＬＬ ＭＥ」（電話をくれよ）と笑顔でアピール。大きな反響を呼んでいた。

その後、伊藤園が本当に「コール」し、コラボが実現。公開された動画では、タティスが玄米茶、ほうじ茶、レモングリーンなどを試飲し「オイシイ〜」などとコメント。「伊藤園さん連絡をありがとう、こうして実現しました。お〜いお茶、おいしい」とも語り、自らの“売り込み”が実際の形になった。

パドレスではダルビッシュ有と松井裕樹の頼もしいチームメートであり、ドジャースの大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希にとっては、強力なライバル。伊藤園によると、タティスは日本のアニメや漫画など日本文化への関心が高く、日本の緑茶文化を世界に発信したいという思いも持っていたという。こうした背景もあって、今回のグローバルなコラボに発展。同社は感謝の意を込めて、「お〜いお茶」１年分を提供する予定としている。

ＷＢＣではドミニカ選手たちが会見でオフィシャルグローバルパートナー商品をどける振る舞いが物議をよんだが、その中でタティスは自ら商品を手に取り、ユーモアを交えてＰＲ。ＷＢＣの舞台で生まれたワンシーンが、現実のコラボにまでつながった。