高血圧に効く一番重要なツボ！効果的な「合谷」を押す方法とは？【1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法】

高血圧に効く一番重要なツボ！効果的な「合谷」を押す方法

実践したい降圧プログラム

すぐに血圧を下げたいときに最適なツボ押し。合谷は手の甲側にあるので、いつでも場所を選ばずに押せます。

万能ツボ「合谷」

ストレスや頭痛などにも効く、万能のツボ。刺激することで自律神経を整え、血圧も安定させます。

高血圧以外にもこんな症状や悩みに！

急な痛み：頭痛、歯痛、胃痛、のどの痛み など

慢性的な症状：便秘、肩こり、耳鳴り など

お肌の悩み：ニキビ、吹き出物、アトピー など

メンタルストレス軽減、無気力の改善、集中力を高める など

ツボの押し方

①骨をたどってツボを探す

親指と人差し指の骨が接する付け根を探し、そこから人差し指側の骨のキワで少しくぼんだ部分がツボの位置。

②ツーンとする角度を見つけて押す

ツボに親指を当て、人差し指の骨の内側に指をもぐらせるように押しながらツーンとくる場所を見つける。押すときに５秒かけて息を吐き、５秒かけて息を吸いながら力を抜いていく。左右同様に行う。

出典：『1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法』