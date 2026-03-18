ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国各地で春の茶摘み本格化 中国各地で春の茶摘み本格化 中国各地で春の茶摘み本格化 2026年3月18日 10時34分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １５日、雲南省西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州勐海（もうかい）県勐混鎮で茶摘みをする人たち。（勐海＝新華社配信／李雲生） 【新華社北京3月18日】中国各地で茶の木が芽吹き始めた。農家の人々は今年最初の春茶の摘み取りに追われている。１５日、貴州省銅仁市の雷家坪生態茶園で茶摘みをする人たち。（銅仁＝新華社配信／李鶴）１３日、浙江省寧波市北侖区で茶摘みをする人たち。（ドローンから、寧波＝新華社配信／胡学軍）１４日、広西チワン族自治区柳州市三江トン族自治県八江鎮で、３世代で茶摘みをする家族。（柳州＝新華社配信／粟勇主）１５日、浙江省湖州市の双豊有機茶園で働く茶摘み労働者。（湖州＝新華社配信／謝尚国）１５日、四川省楽山市沐川県で茶摘みをする人たち。（楽山＝新華社配信／孔勝）１５日、雲南省西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州勐海（もうかい）県勐混鎮で茶摘みをする人たち。（勐海＝新華社配信／李雲生） リンクをコピーする みんなの感想は？