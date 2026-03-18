仲里依紗、“あがルークス”使いこなす「はやらせたいなと思って」
俳優の仲里依紗（36）が18日、東京・銀座のNISSAN CROSSINGで行われた『仲里依紗とROOXのあがルークス祭り』メディア取材会に登壇。“CMフレーズ”を、自然に使いこなした。
【全身ショット】さすがのスタイル！ド派手コーデを着こなす仲里依紗
日産の新型『ルークス』のCMキャラクターを務める仲が手掛けるオリジナルブランド「RE.」と日産がコラボし、18日から22日まで期間でイベントを開催。仲がNISSAN CROSSINGの装飾からプロデュースし、スペシャルコラボラッピングカーや1月28日にYouTubeチャンネル「仲里依紗です。」にて公開された動画内で作成した３Dフィギュアの展示、さらにはRE.とルークスの数量限定コラボレーショングッズの販売や、SNSの投稿でステッカープレゼントも実施する。
新型『ルークス』について聞かれた仲は「自宅みたいな感じでリラックスできるんですよね、すごくリラックスしながら、気分を上げながら、ルークスでドライブできるっていう感じ。これで気分がめちゃめちゃ、“あがルークス”してます」と自然な形でCMのフレーズを盛り込む。司会に「使いこなしてますね」と言われると「そうなんですよ、結構あるんです。ルークスしりとりみたいな感じでできるんですよ。“食べルークス”とかなんか全部結構できるんですよ。はやらせたいなと思って」と呼びかけた。
さらに、コラボ商品のなかにはTシャツもあり、「結構メッセージがちょっとね、やっぱり車っていうことで。ちょっとなんかスポーツっぽい感じのデザインにして。ここにちゃんと書いてあるんですよ。"IN GINZA"って。ここに1番ポイントは“MIEROOX”って書いてある。結構かわいくできたと思います」と“ルークス愛”をデザインにも反映。「2026年3月ってことも書いてあるんで、これはもう皆さんの思い出に。思い出Tシャツということで。大きめなので、どなたでも」とアピールした。
その後も「行けルークス」「食べれルークス」など、語尾にルークスを付ける言葉でアピールした仲。最後は「花粉症がちょっときついんですけど、車内だったら大丈夫じゃないですか？だから車内で窓開けなくてもお花見できるんですよ。花粉症の方も大丈夫です」と呼びかけた。
なお、『仲里依紗とROOXのあがルークス祭り』は、東京・銀座のNISSAN CROSSINGできょう18日から22日まで開催される。
【全身ショット】さすがのスタイル！ド派手コーデを着こなす仲里依紗
日産の新型『ルークス』のCMキャラクターを務める仲が手掛けるオリジナルブランド「RE.」と日産がコラボし、18日から22日まで期間でイベントを開催。仲がNISSAN CROSSINGの装飾からプロデュースし、スペシャルコラボラッピングカーや1月28日にYouTubeチャンネル「仲里依紗です。」にて公開された動画内で作成した３Dフィギュアの展示、さらにはRE.とルークスの数量限定コラボレーショングッズの販売や、SNSの投稿でステッカープレゼントも実施する。
さらに、コラボ商品のなかにはTシャツもあり、「結構メッセージがちょっとね、やっぱり車っていうことで。ちょっとなんかスポーツっぽい感じのデザインにして。ここにちゃんと書いてあるんですよ。"IN GINZA"って。ここに1番ポイントは“MIEROOX”って書いてある。結構かわいくできたと思います」と“ルークス愛”をデザインにも反映。「2026年3月ってことも書いてあるんで、これはもう皆さんの思い出に。思い出Tシャツということで。大きめなので、どなたでも」とアピールした。
その後も「行けルークス」「食べれルークス」など、語尾にルークスを付ける言葉でアピールした仲。最後は「花粉症がちょっときついんですけど、車内だったら大丈夫じゃないですか？だから車内で窓開けなくてもお花見できるんですよ。花粉症の方も大丈夫です」と呼びかけた。
なお、『仲里依紗とROOXのあがルークス祭り』は、東京・銀座のNISSAN CROSSINGできょう18日から22日まで開催される。