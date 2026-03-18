１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円０７銭前後と前日の午後５時時点に比べ１５銭程度のドル安・円高で推移している。



１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円００銭前後と前日に比べ７銭程度のドル安・円高で取引を終えた。原油先物相場の動向をにらみながら神経質な展開で、一時１５８円７２銭まで軟化したあとは下げ渋った。



日本時間１８日朝の取引でニューヨーク原油先物相場は上げ一服となっており、この日の東京市場はエネルギー供給に対する過度な不安が和らぐなかドル売り・円買いが先行。原油高が日本の景気や企業活動に影響を及ぼすとの懸念も薄らぎ、ドル円相場は午前９時１０分ごろに１５８円８０銭をつける場面があった。ただ、中東の緊迫した状態が続くとの見方から「有事のドル買い」は根強く、午前９時２０分すぎには１５９円００銭台に持ち直した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５３２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８３円４７銭前後と同４５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS