三菱電が続伸、自動車部品事業で鴻海からの出資受け入れを交渉と報じられる

三菱電機<6503.T>が続伸している。きょう付の日本経済新聞朝刊で「台湾電機大手の鴻海（ホンハイ）精密工業から自動車部品子会社への出資を受け入れる交渉に入った」と報じられたことが手掛かり材料視されているようだ。



記事によると、コスト面で強みのある鴻海との共同運営に切り替えることで競争力を高めるのが狙いという。これに対し三菱電では、「当社及び自動車機器事業を担う三菱電機モビリティが発表したものではない」とのコメントを発表。そのうえで、「三菱電機モビリティの持ち分の一部を譲渡する可能性について検証している」とし、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表するとしている。



出所：MINKABU PRESS