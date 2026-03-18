HT100 IV Landscape basic set -Sasho Model-

ロカユニバーサルデザイン株式会社は、写真家の笹生公希氏が監修した風景撮影用フィルターセットを4月10日（金）に発売する。

KANIの100mm幅角型フィルターシステム「HT100 IV」で使用するフィルターを組み合わせたベーシックセット。笹生氏本人が使用するアイテムをパッケージ化している。

セットに含まれるのは「Black Premium Mist No.4」、「White Premium Mist No.5」、「Premium Soft GND 1.2」、「ND8」、「ND1000」、「Premium CPL 0#」。

このうち「Black Premium Mist No.4」は、低反射コーティングを施したミストフィルター。太陽光などの逆光下でもフレアやゴーストの発生を抑え、夕景や朝景、街灯、ランプなど暖色系の光源との相性が良いとしている。

また「White Premium Mist No.5」は、日中の撮影、雪景色、光芒、霧、白系ドレスなど、白系の色味を生かしたシーンで効果を発揮するという。

フィルターホルダーの同梱モデルと別売モデルを用意。価格は、同梱モデルが14万9,800円、別売モデルが13万4,800円。

HT100 IV Landscape basic set -Sasho Model-（フィルターホルダー同梱モデル）

Premium Soft GND 1.2 100×150mm in frame Magnetic Premium CPL 0# HT100 IV-M95 ND8 100×100mm in frame ND1000 100×100mm in frame White Premium Mist No.5 100×100mm in frame Black Premium Mist No.4 100×100mm in frame HT100 IV Holder Main Body Magnetic Adapter Ring HT100 IV-S82-M95（フィルター径82mm用） Step up ring 67-82mm/72-82mm/77-82mm（フィルター径67mm、72mm、77mm用） HT100 IV Holder Case（ホルダー用ネオプレンケース）

HT100 IV Landscape basic set -Sasho Model-（フィルターのみの別売モデル）

Premium Soft GND 1.2 100×150mm in frame Magnetic Premium CPL 0# HT100 IV-M95 ND8 100×100mm in frame ND1000 100×100mm in frame White Premium Mist No.5 100×100mm in frame Black Premium Mist No.4 100×100mm in frame