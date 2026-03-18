さかなクン、ハリウッド俳優とともに「PRADA」海洋保護キャンペーン動画に登場「カンバーバッチと!?」
タレントで東京海洋大学名誉博士／客員教授のさかなクンが、イタリアの高級ファッションブランド「PRADA（プラダ）」がSNSに投稿した動画に登場。世界的俳優とも共演し、話題となっている。
【動画】さかなクン、ハリウッド俳優とともに「PRADA」海洋保護キャンペーン動画に登場「カンバーバッチと!?」
公開されたPRADAの海洋保護キャンペーン「SEA BEYOND プロジェクト」の動画で、ハリウッド俳優のベネディクト・カンバーバッチやレティーシャ・ライトとともに、さかなクンも登場。さらに、子どもたちがさかなクンと同じハコフグの帽子をかぶっている姿も見られる。
動画は30秒ほどで日本語字幕もないため情報は少ないが、『ドクター・ストレンジ』主演のカンバーバッチ、『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』主演のライトと世界的に活躍する俳優とさかなクンの共演に、日本のSNSでも驚きと歓喜の声が寄せられている。
「プラダの広告にまさかのさかなクン！」「カンバーバッチとさかなクンが共演するとは！」「子供達に美しい自然を残すため、さかなクンの活動が世界に広がってる!!」「ドクターストレンジとブラックパンサーとさかなクンのクロスオーバー！」
なお、「SEA BEYOND プロジェクト」は、2024年からさかなクンが主催する子供向け海洋研究の体験型ワークショップ「さかなクン探求隊」をサポートしている。
ナイロン素材を使用したPRADAの人気コレクション「Prada Re-Nylon」は世界中の海から回収されたプラスチック、漁網、埋め立てごみ、繊維くずを再利用、浄化して作られた再生ナイロンのみを使用している。このキャンペーン動画が公開され、
【動画】さかなクン、ハリウッド俳優とともに「PRADA」海洋保護キャンペーン動画に登場「カンバーバッチと!?」
公開されたPRADAの海洋保護キャンペーン「SEA BEYOND プロジェクト」の動画で、ハリウッド俳優のベネディクト・カンバーバッチやレティーシャ・ライトとともに、さかなクンも登場。さらに、子どもたちがさかなクンと同じハコフグの帽子をかぶっている姿も見られる。
「プラダの広告にまさかのさかなクン！」「カンバーバッチとさかなクンが共演するとは！」「子供達に美しい自然を残すため、さかなクンの活動が世界に広がってる!!」「ドクターストレンジとブラックパンサーとさかなクンのクロスオーバー！」
なお、「SEA BEYOND プロジェクト」は、2024年からさかなクンが主催する子供向け海洋研究の体験型ワークショップ「さかなクン探求隊」をサポートしている。
ナイロン素材を使用したPRADAの人気コレクション「Prada Re-Nylon」は世界中の海から回収されたプラスチック、漁網、埋め立てごみ、繊維くずを再利用、浄化して作られた再生ナイロンのみを使用している。このキャンペーン動画が公開され、