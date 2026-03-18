ロシアがイランに衛星情報とドローン戦術を提供して戦争に事実上間接介入している状況が捕捉された。

米ウォールストリートジャーナル（WSJ）は16日（現地時間）、欧州情報当局と中東外交筋を引用し、ロシアがイランに衛星写真と改良されたドローン技術を提供していると報じた。特にロシアはイラン製シャヘドドローンの通信・航法・精密打撃能力を改善した後、関連部品をまたイランに引き渡したと伝えられた。

ロシアの支援は技術移転を越えて戦術諮問段階にまで拡張した。ウクライナ戦争で蓄積した経験に基づき、ドローン投入規模、飛行高度、打撃方式など具体的な運用戦略をイランに伝達しているという。これに先立ちロシアが中東内の米軍と同盟国軍事資産の位置情報をイランと共有したという報道もあった。

こうした協力は今回の戦争勃発初期から本格化し、最近は衛星情報を直接提供するレベルにまで発展している。専門家らはこれを米国と欧州がウクライナに提供してきた情報支援と似た形態だと評価している。

実際の戦場でも効果が表れている。イランはドローンでレーダーを先に無力化した後にミサイルを投入する方式で米軍資産を打撃しているが、これはロシアがウクライナで活用してきた戦術と似ている。イランがヨルダンの高高度防衛ミサイル体系（THAAD）早期警報レーダーを含め、バーレーン・クウェート・オマーン内の米軍施設を精密打撃したのにもロシアの情報支援が作用した可能性が提起されている。