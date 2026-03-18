全羅南道（チョルラナムド）の代表的な春の花祭りである光陽（クァンヤン）梅まつりが、露店で販売されたいわゆる「石ころ焼き栗」を巡る論争に巻き込まれた。

17日、光陽市によると、祭り会場の近くで購入した焼き栗の袋の中に石ころが入っていたという内容の動画が、SNSのスレッズ（Threads）を通じて拡散している。

動画を投稿した人物は、6000ウォン（約640円）券の地域商品券2枚で1万ウォン分の焼き栗を買おうとしたが、お釣りがないと言われたとして不満を提起した。

オンライン上では、祭りの運営を巡る批判とともに、風で飛ばされないように石を入れた広報用の袋が誤って渡されたのではないかという推測が対立し、甲論乙駁が続いた。

光陽市は、該当の露店が許可された区域外で運営されていた不法販売台であることを把握し、現場での指導と取り締まりを強化した。

市は建築・道路・農地・森林・食品など5つの分野に53人を投入して点検を進めており、違反事項が確認された場合、是正措置後も改善されなければ告発や行政処分を行う方針だ。

光陽市の関係者は「祭りのイメージが損なわれないよう事実関係を確認して必要な措置を講じる」とし「残りの祭り期間中も現場点検と取り締まりを強化し、観光客の不便を最小限に抑える」と述べた。

今年で25回目を迎えた光陽梅まつりは、13日に梅の村一帯で開幕し、22日まで展示・公演・体験など多彩なプログラムが行われる。