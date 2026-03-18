イラク・バグダッド駐在の米国大使館が17日（現地時間）、ドローンとロケットの攻撃を受けた。C−RAM防空システムが直ちに稼働し、多数の発射体を空中で迎撃したが、一部のドローンは大使館敷地内に落下したと伝えられた。

ロイター・AFP通信などによると、この日未明、バグダッド中心部「グリーンゾーン」にある米大使館に向けて少なくとも5機のドローンと数発のロケットが発射された。このうち少なくとも3機のドローンが大使館方向に接近し、C−RAMがこのうち2機を撃墜したが、1機は内部に墜落して炎と煙が発生した。

情報筋は「ドローン3機とロケット4発が大使館を攻撃し、少なくとも1機のドローンが内部に落ちた」と伝えた。目撃者は爆発音と共に防空網が稼働する場面を見たと証言した。AFPの記者も爆発直後に大使館上空に黒い煙が立ち上るのを確認したと報道した。

今回の攻撃は米国・イスラエルとイランの武力衝突が続く中で発生した。海外メディアは「開戦以降、最も強い攻撃の一つ」と評価した。これに先立ち14日にも大使館敷地内のヘリコプター着陸場にミサイルが落ちるなど似た攻撃が続いている。

C−RAMはレーダーと射撃統制システムを通じてロケット・砲弾・ドローンなどを探知した後、20ミリ機関砲で1分あたり最大4500発の弾丸を発射して空中で迎撃する近接防御体系。軍事基地と空港、大使館など主要施設の防御に使用される。ただ、同時多発的な攻撃には防御効率が落ちるという指摘もある。

この日、ソーシャルメディアでは防空網が夜空に向かって追跡弾を発射してドローンを迎撃する映像が広まった。一部の映像は大使館から約600メートルの地点で撮影されたという。

イラク当局はグリーンゾーン一帯を封鎖して警戒を強化した。現在まで正確な人命被害や施設被害規模は確認されていない。

この日、アラブ首長国連邦（UAE）フジャイラ産業団地でもドローン攻撃で火災が発生した。UAE当局はイラン発の脅威を理由に2時間ほど領空を一時閉鎖した。