東北自動車道の佐野サービスエリア上り線がリニューアルオープンし、１７日、オープニングイベントが行われました。

リニューアルオープンに先立って行われたセレモニーには、佐野市の飯塚久副市長や高速道路の運営に携わるネクスコ東日本の関係者が参加しました。

オープニングイベントでは、入店した先着１００人に佐野市の伝統工芸品、「天明鋳物」で作られたベーゴマが配られたほか、佐野日本大学中等教育学校と佐野日大高校の和太鼓部が演奏を披露しました。

佐野サービスエリアは下り線が２０２２年にリニューアルし、今回の上り線のリニューアルで上下線一体型の「ドラマチックエリア佐野」として完成しました。

自然豊かなロケーションが売りで、サービスエリアの上下線は徒歩で移動ができます。

サービスエリアにいながら地域との交流や体験ができる場を目指して、食や特産品が集められていて、テイクアウトコーナーでは、天明鋳物で焼き上げた、らーめん味のさのまる焼き。

ショッピングコーナーには、３５種類以上の佐野らーめんがずらりと並ぶ「らーめんウォール」など、佐野ならではの空間が展開されています。

佐野サービスエリア上り線では、３月３１日まで、数量限定のプレゼントやラーメンが割引になるなどの様々なキャンペーンが行われています。