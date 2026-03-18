フォーシーズンズホテル京都は、「レモン＆ハニーアフタヌーンティー」を3月1日から5月31日まで提供する。

黄色をメインにパステルカラーで彩った。スイーツはハチの巣を型取ったクッキーをのせた「シャルロットアプリコットレモンケーキ」、シナモンのダークチョコレートをしのばせた「ハニーレモンムース」など6種類、セイボリーは和牛ローストとスモークマッシュポテト、オニオンを合わせた「ヨークシャープディング」、レモンをきかせたクリームチーズを使った「スモークサーモンサブレ」など5種類をそろえる。焼き菓子はレモンゼストを練り込んだフィナンシェ、レモンパウンドケーキ、はちみつ香るハニーガレット、バニラ香るスコーンの4種類で、アカシアハニーとクロテッドクリームを添えて提供する。場所は1階エンバ・キョウト・グリル。提供開始は正午、午後0時半、2時半、3時で各120分制。料金は平日8,000円、土休日8,800円。

また1日20食限定の抹茶パフェ（4,000円）、桜餡バターサンド（2,300円）、桜抹茶パウンドケーキ（4,200円）、抹茶パンスイス（600円）なども販売する。