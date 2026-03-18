100均で700円…悩んだけど買ってよかった！「むしろお得では！？」専門店レベルのおもちゃ

またしてもダイソーのおもちゃ売り場に引き寄せられ、存在感の大きさに目を惹いた『ビー玉ゲームボード』。値段を見ると700円…「おもちゃにこの値段か」と思いつつ、試しに購入してみました。しっかりとしたサイズ感と、ゲーム性の高さに驚き！子供から大人まで、つい夢中になる楽しさです！むしろお得に感じました◎

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ビー玉ゲームボード

価格：￥770（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480837062

700円だけど買って大正解！ダイソーの『ビー玉ゲームボード』のクオリティが高すぎる！

100円ショップとは思えないくらい、おもちゃの種類が豊富なダイソー。どんどん新しいおもちゃが登場するので、大人の筆者でもつい売り場に引き寄せられてしまいます…！

今回ご紹介するのは、そんなダイソーで購入した『ビー玉ゲームボード』という商品。手と頭を使うことで、ワクワク感を楽しめるビー玉ゲームです。

価格は770円（税込）。ダイソーのおもちゃで700円か…と少し悩んだのですが、思い切って購入。遊んでみると買って良かったと思える商品だったので、魅力をお届けしていきます！

箱から出したら、遊ぶ前にちょっとした準備が必要です。

パーツを取り付けたり、シールを貼ったりと簡単な作業なので楽ちんです。

組み立てると、おもちゃ屋さんで売っていてもおかしくない本格的なゲームが完成！まるで海外のおもちゃのような雰囲気があって可愛いです。

また、サイズがそこそこ大きいことにも驚き！よく考えると、700円で本格的な大きさのボードゲームが手に入るのは、凄いことなのかもしれません。

遊び方も難しくないので、誰でも楽しめます！

まず、ビー玉を発射口にセットします。ボタンをスライドして手を放すと、ビー玉が発射されます。

ビー玉は結構勢いよく出るので、迫力があって夢中になれます◎

あとは、手前のふたつのガードピースを操作し、ビー玉がゴールに入らないように頑張るのみ！

昔懐かしい、ピンボールのような遊び方で楽しいです。

数字ローラーで採点も可能◎子供から大人まで楽しめる！

所々に付いているパーツが、ゲーム性を高めてくれます。

思うようにいかないところが面白さだと感じます。

側面にある数字ローラーが付いているのもポイント！採点もできるので楽しさがアップします。

ホームパーティーなどで集まった際に対戦すると、盛り上がること間違いなし。子供から大人まで楽しめておすすめですよ！

今回は、ダイソーの『ビー玉ゲームボード』をご紹介しました。

こういった卓上ゲームが770円（税込）で買えるのは凄いなと、遊んでみて改めて思いました！ダイソーで見かけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。