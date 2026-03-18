100均で700円…悩んだけど買ってよかった！「むしろお得では！？」専門店レベルのおもちゃ
商品情報
商品名：ビー玉ゲームボード
価格：￥770（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480837062
700円だけど買って大正解！ダイソーの『ビー玉ゲームボード』のクオリティが高すぎる！
100円ショップとは思えないくらい、おもちゃの種類が豊富なダイソー。どんどん新しいおもちゃが登場するので、大人の筆者でもつい売り場に引き寄せられてしまいます…！
今回ご紹介するのは、そんなダイソーで購入した『ビー玉ゲームボード』という商品。手と頭を使うことで、ワクワク感を楽しめるビー玉ゲームです。
価格は770円（税込）。ダイソーのおもちゃで700円か…と少し悩んだのですが、思い切って購入。遊んでみると買って良かったと思える商品だったので、魅力をお届けしていきます！
箱から出したら、遊ぶ前にちょっとした準備が必要です。
パーツを取り付けたり、シールを貼ったりと簡単な作業なので楽ちんです。
組み立てると、おもちゃ屋さんで売っていてもおかしくない本格的なゲームが完成！まるで海外のおもちゃのような雰囲気があって可愛いです。
また、サイズがそこそこ大きいことにも驚き！よく考えると、700円で本格的な大きさのボードゲームが手に入るのは、凄いことなのかもしれません。
遊び方も難しくないので、誰でも楽しめます！
まず、ビー玉を発射口にセットします。ボタンをスライドして手を放すと、ビー玉が発射されます。
ビー玉は結構勢いよく出るので、迫力があって夢中になれます◎
あとは、手前のふたつのガードピースを操作し、ビー玉がゴールに入らないように頑張るのみ！
昔懐かしい、ピンボールのような遊び方で楽しいです。
数字ローラーで採点も可能◎子供から大人まで楽しめる！
所々に付いているパーツが、ゲーム性を高めてくれます。
思うようにいかないところが面白さだと感じます。
側面にある数字ローラーが付いているのもポイント！採点もできるので楽しさがアップします。
ホームパーティーなどで集まった際に対戦すると、盛り上がること間違いなし。子供から大人まで楽しめておすすめですよ！
今回は、ダイソーの『ビー玉ゲームボード』をご紹介しました。
こういった卓上ゲームが770円（税込）で買えるのは凄いなと、遊んでみて改めて思いました！ダイソーで見かけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。