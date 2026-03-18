薄眉ブームの今こそマスターしたい！失敗しない大人の「今っぽ眉」の作り方

アイブロウリストのARISAです、トレンドの薄眉に挑戦してみたものの｢なんだか似合わない｣｢顔がぼやけてみえる｣と感じたことはありませんか？実は、大人世代が薄眉を取り入れるにはコツがあります。今回は、サロン現場で多い失敗例をもとに、今っぽさを残しながら垢抜ける眉メイクのポイントを解説します。

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薄眉が｢似合わない｣と感じる理由

最近トレンドの薄眉ですが、サロンでは「やってみたけど似合わなかった」というご相談も少なくありません。

多いのは、薄くしすぎてすっぴんのような印象になってしまうケースです。眉全体の存在感がなくなり、顔がのっぺりとぼやけて見えてしまうこともあります。

さらに、抜きすぎて穴があいてしまい、かえってメイクの手間が増えてしまう方もいらっしゃいます。

大人世代がやりがちな薄眉のNG例

特に多いのが、眉尻までしっかり薄くしてしまうこと。眉尻は顔の印象を引き締める重要なパーツです。

ここまで弱くしてしまうと、メリハリがなくなり疲れた印象に見えることがあります。

また、セルフ脱色で色を明るくしすぎるのも注意が必要です。明るくしすぎるとすっぴん感が強くなり、大人世代には取り入れづらい仕上がりになります。

失敗しない！今っぽ薄眉の3つのポイント

大人が薄眉を取り入れるなら、「全部を薄くしない」が基本です。

1．抜け感を出すのは眉頭〜中間まで

抜け感を出すのは眉頭から中間までに留めます。眉尻の輪郭は残し、全体のバランスを整えることで自然な今っぽさが生まれます。

サロンでも濃さがお悩みの方には、眉尻の輪郭を残しながら間引きでバランスを整えています。

2．眉マスカラは「塗る順番」が重要

眉マスカラは眉中から塗り始め、次に眉頭、最後に眉尻の順でなじませます。眉尻に最初からしっかり液をのせてしまうと、色がつきすぎて輪郭がぼやけてしまいます。

順番を意識するだけで、自然な抜け感とメリハリを両立できます。

3．さらに柔らかさを出すならブラシを使い分ける

よりふんわり感を出したい場合は、眉頭から中間にかけて毛足の長いアイシャドウブラシで色をのせるのもおすすめです。空気を含ませるようにふわっとのせることで、のっぺりせず自然な立体感が生まれます。

眉尻は細めのブラシで締めると、全体がバランスよく仕上がります。

薄眉は「引き算」ではなく「バランス」

薄眉は、存在感を消すことではありません。大切なのは引き算ではなくバランスです。締める部分と抜く部分を意識するだけで、大人でも無理なくトレンドを取り入れることができます。

眉が整うと顔全体の印象が変わり、鏡を見る時間も少し前向きになります。今っぽさと自分らしさ、その両方を大切にした眉を楽しんでみてください。