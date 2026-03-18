全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

読めば、うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをするなんてこともなし！ 難読駅を訪ねたくなること間違いなしです!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「梨郷駅」という漢字を読めますか。「り」じゃありません。

難易度：★★★☆☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：りんごうえき

梨郷駅は山形県南陽市竹原に位置する、山形鉄道フラワー長井線の駅です。

田園地帯の中に静かに建っている小さな駅で、フラワー長井線のなかでもとくに素朴な雰囲気を残している駅です。開業したのは1913年（大正2年）で、当時は長井軽便線の終着駅として使われていました。

鉄道ファンの間では、山形鉄道のキャラクター「鮎貝りんご」の名前が、梨郷駅と、同じフラワー長井線の駅の鮎貝駅（あゆかいえき）からとられたことで知られています。

駅から徒歩10分ほどの距離には梨郷神社（金比羅毘沙門天）があり、境内には本殿と小規模な社殿が並び、周囲には杉や桜など、さまざまな樹木が植えられ、季節ごとに美しい表情を見せてくれます。

南陽市は果物の生産が盛んな地域で、とくにスイカの産地として知られています。梨郷周辺でもスイカ畑が見られ、夏季には甘いスイカが直売所で販売されています。

駅名は、かつてこの地域に存在した梨郷村の地名に由来します。

梨郷村は1954年に周辺町村と合併して南陽市の一部となりましたが、駅名は旧村名をそのまま引き継いでいます。地名の由来については明確な記録は残っていませんが、地域で梨の栽培が行われていたことが背景にあると考えられています。

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【難読漢字】駅名当て「梨郷駅」 山形鉄道のキャラクターの名前の由来に（2枚）