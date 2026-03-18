パルは、「3COINS（スリーコインズ）」の新製品として、2ポート搭載の充電器「リールケーブル付きACアダプター」を発売した。価格は4180円。あわせて、「マグネット変換アダプター」や「マグネットケーブル」も発売した。

ミント

「リールケーブル付きACアダプター」は、本体に巻き取り式のリールケーブルを内蔵したACアダプター。本体にはUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを各1基ずつ搭載し、一体型ケーブルとあわせて、最大3台のデバイスを同時に充電できる。出力は最大65W。

大きさは、約47×41×63mmで、重さは約123g。リールケーブルの長さは約75cmとなる。カラーバリエーションは、ミント、グレー、ピンクの3色が用意されている。

グレー

ピンク

マグネット変換アダプター

「マグネット変換アダプター」は、USB Type-Cケーブルをマグネット着脱式に変換できるアダプター。価格は880円。端子パーツをスマートフォンやタブレットの差し込み口に常時挿入しておくことで、ケーブルを近づけるだけでカチッと吸着し充電やデータ転送が開始される。

出力は最大20V／3A（60W）まで対応し、高出力を必要とするデバイスの充電にも活用できる。USB規格はUSB 2.0に準拠しており、最大480Mbpsのデータ転送が可能となる。

大きさは、約2.46×1.92×1.1mm。カラーバリエーションは、グレー、ミント、ピンクの3色が用意されている。

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ミント

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また、「マグネット変換アダプターL字型」も発売した。価格は880円。大きさは、約2.68×2.2×0.85mmとなる。カラーバリエーションは同じく、グレー、ミント、ピンクの3色が用意されている。

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マグネットケーブルCtoC

「マグネットケーブルCtoC」は、USB Type-C端子部がマグネットで分離する充電・データ転送ケーブル。価格は1100円。あらかじめ小型の端子パーツをスマートフォンやタブレットに挿入しておくことで、ケーブルを近づけるだけで吸着し接続できる。

ケーブルの長さは約1m。カラーバリエーションは、ピンク、グレー、ミントの3色が用意されている。

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