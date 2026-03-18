18日(水)から19日(木)にかけて低気圧が日本付近を東へと進み、西から天気が下り坂になるでしょう。西日本から東日本の広い範囲で雨が降りそうです。太平洋側の沿岸部では雨の降り方が強まるところがある見込みです。

18日(水)午後9時の予想天気図です。低気圧の中心は瀬戸内海付近にあり前線をともなっています。低気圧はさらに東へと進む見込みです。

19日の朝には、低気圧はやや発達しながら関東の東海上へと進む見込みです。太平洋側の地域では南から暖かく湿った空気が流れ込み、雨の降りやすい天気になるでしょう。

18日の雨と風の予想ですが、朝から九州では雨が降っています。次第に雨雲が東へと広がり、昼前からは中国・四国で雨が降り出しそうです。

18日の昼過ぎ以降は、近畿や東海・北陸で雨が降る見込みです。太平洋側の沿岸部では南からの暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が不安定になり、雨の降り方が強まりそうです。

夜遅くには、雨雲は東北でも広がりそうです。

19日は、低気圧が東へ進むことにともない、未明から朝にかけて関東の沿岸部などで雨脚が強まるでしょう。

19日の昼過ぎからは雨雲は日本の東の海上へ抜ける見込みです。

18日は、西から次第に天気は崩れ、九州から東北にかけて雨が降るでしょう。

東海・北陸でも、日中から天気が悪化し雨が降る見込みです。

19日は、西から次第に天気は回復する見込みです。サクラの開花の知らせがちらほら届いています。広い範囲での雨は、サクラの木にとっては大事な水分補給のタイミング、そして花粉の飛散を少しやわらげてくれるものと言えそうです。