

左から：「Xross 吉野杉IPA」「Xross SAKE PALE ALE」「Xross 兵庫ゆずエール」

菊正宗酒造は、4月13日から、同社初となる発泡酒「Xross 吉野杉IPA」「Xross SAKE PALE ALE」「Xross 兵庫ゆずエール」を菊正宗ネットショップ（公式通販サイト）ならびに菊正宗酒造記念館で限定発売する。

「Xross」は、同社の新ビジョン「わくわくを醸し、届けていく。揺るぎない心と、遊びゴコロ。」のもと、新たな価値創出に挑戦する取り組みとして始動した「キクマサ クラフトブリュープロジェクト」から誕生したクラフトビール（発泡酒）。

創業以来、“発酵”を探究し続けてきた菊正宗が「伝統」と「遊びゴコロ」を融合。360余年の酒造りの技術と“わくわく”を感じてもらいたいという思いから「Xross」と名付け、神戸・灘の酒蔵ならではのエッセンスを3種それぞれに盛り込んだ。

ラベルデザインは、商品コンセプトを象徴する「X」を正面に配置。鮮やかでまっすぐな手書きの一筆が、クラフトならではの温かみと個性を演出している。

菊正宗ならではの選りすぐりの素材や技をクロスさせた、「遊びゴコロ」あるクラフトビールを楽しんでほしいという。

「Xross 吉野杉IPA」は、ホップ由来の苦味とフルーティーな香りに加えて、酒樽由来の吉野杉の風味が感じられるIPAタイプとなっている。「Xross SAKE PALE ALE」は、清酒酵母を麦汁発酵に最適化した。バナナのような香りとキレの良さが特徴のペールエールタイプになっている。「Xross 兵庫ゆずエール」は、希少な兵庫県神河町産のゆずを使用した、さわやかな香りが特徴のエールタイプになっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月13日（月）

菊正宗酒造＝https://www.kikumasamune.co.jp