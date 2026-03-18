第一三共ヘルスケアは、口内炎ブランド「トラフル」から、1日1回の服用で口内炎や肌あれをケアする「トラフルBBチャージc」（OTC医薬品：第3類医薬品）を4月15日にリニューアル発売する。

今回リニューアル発売する「トラフルBBチャージc」は、口内炎や疲労時のビタミンB2・B6補給に役立つ、飲んでケアする内服薬。皮膚や粘膜の健康維持に重要なニコチン酸アミドとビオチンを増量し、より口内炎を考えた処方へと見直した。

同社の調査によると、口内炎への対処方法として、約半数の人が「特に何もせず、自然に治るのを待った」と回答している。一方で、次いで多く挙げられた回答は、「市販のビタミン剤・ドリンク剤・サプリメントを使用した（19％）」であり、“飲んでケアする”という方法が選択肢として定着していることが分かった（n＝6476（2025年3月 第一三共ヘルスケア調べ）対象：20〜69歳男女 調査委託先：マクロミルケアネット）。

同社は、同製品をリニューアル発売することで、口内炎に悩む一人でも多くの生活者のQOL（生活の質）向上に貢献していく考え。

製品特長は、持続型ビタミンB2とビタミンB6を承認基準（ビタミンB2、B6主薬製剤製造販売承認基準（承認事務効率化のための厚生労働省が定めた医薬品の範囲））の最大量配合した。皮膚や粘膜に作用して健康維持にはたらくL−システイン、ニコチン酸アミドやビオチン（ビタミンH）を配合している。1日1回の服用で有効成分が体の内側から効くビタミン剤になっている。

トラフルは、口内炎ブランドとして、内服薬（「トラフル錠a」、「トラフルBBチャージc」）と外用薬（「トラフル クイックショット」、「トラフルダイレクトa」、「トラフル軟膏」、「 トラフル軟膏PROクイック」）、うがい薬（「トラフルクリアウォッシュ」）の計7品目を展開している。

［小売価格］

60錠：1430円

120錠：2420円

（すべて税込）

［発売日］4月15日（水）

第一三共ヘルスケア＝https://www.daiichisankyo-hc.co.jp