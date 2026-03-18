高市首相　日米首脳会談に向け「日々米国の発信が変わるタイミング。国益最大化を主眼にしっかり議論したい」と強調

高市首相は18日の参院予算委で、自民党の松川るい議員から、アメリカのトランプ大統領がイランから近い将来に撤退する意向や、同盟国に求めていたホルムズ海峡でのタンカー護衛などの支援に関し「必要ない」との立場を示したことを踏まえて日米首脳会談にどう臨むかを問われ、「日々情勢が変わる、また米国側の発信が変わるタイミング」だと指摘した上で、国益の最大化と日米同盟強化の確認を目指す考えを強調した。

高市首相は日米首脳会談に向けて、「日々情勢が変わる、また米国側の発信が変わるこのタイミングですので、その中でG7首脳の中で真っ先にトランプ大統領と直接会うということですから、まず我が国の国益を最大化すること、国民の皆様の生命を守り抜くこと。こういったことも主眼に置きながら、特に安全保障、それから経済安全保障も含む経済の問題についても議論をしっかりしていきたい」と述べた。

高市首相はさらに「日米関係を強化することを確認していきたい。それから、日本の外交の柱であるFOIP（自由で開かれたインド太平洋）について、これも日米両国の強固なコミットメントを再確認する場にしたい。さらに今のイラン情勢も含む問題についてしっかりと議論を深めてまいります」と強調した。