カインズ、4月25日に「小田原店」を移転オープン。売場拡大とデジタルサービスを導入
カインズは3月29日に、小田原高田店を閉店し、4月25日にダイナシティ隣接地に「小田原店」を移転オープンする。
新店舗イメージ
新店舗は売場を大きく拡大し、日用品やペット用品のほか、グリーンやサイクルの品揃えを強化する。アプリがレジになる「Pocket Regi」や、予約制のスマートドッグランなど最新のデジタルサービスも導入し、利便性を高める。
オープンに合わせ、4月21日まで「カインズ 小田原店」をアプリのマイ店舗登録で300ポイント進呈する。5月6日まで、CAINZ Payの新規入会と特定条件で2,000ポイントを進呈するキャンペーンを実施する。
アプリキャンペーン
4月22日〜5月6日まで、ポイント10倍企画も予定している。
CAINZ Pay 新規入会キャンペーン
新店舗イメージ
新店舗は売場を大きく拡大し、日用品やペット用品のほか、グリーンやサイクルの品揃えを強化する。アプリがレジになる「Pocket Regi」や、予約制のスマートドッグランなど最新のデジタルサービスも導入し、利便性を高める。
オープンに合わせ、4月21日まで「カインズ 小田原店」をアプリのマイ店舗登録で300ポイント進呈する。5月6日まで、CAINZ Payの新規入会と特定条件で2,000ポイントを進呈するキャンペーンを実施する。
アプリキャンペーン
4月22日〜5月6日まで、ポイント10倍企画も予定している。
CAINZ Pay 新規入会キャンペーン