桜井日奈子「身体を絞った」美ボディ全開の攻めた衣装ショット公開「思わず二度見」「腹筋から努力が溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/18】女優の桜井日奈子が3月17日、自身のInstagramを更新。Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）のオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】28歳美人女優「思わず二度見」ヒップライン際立つ衣装で美ボディ全開
桜井は「映画『SAKAMOTODAYS』場面写真とオフショット」とつづり、武闘派殺し屋で空手の達人・帯黒役を演じる同作のオフショットを投稿。斜め後ろから撮影された写真では流し目の写真や鍛え上げられた腹筋が際立つショットが公開されている。また「どんなに動いてもズレないサングラス、どんなに足を上げても裂けないパンツ、安定感抜群なサラシ、衣装部さんと持ち道具さんのプロフェッショナルも見どころです！」とつづり、自身の衣装についても報告している。
また、同日に更新した自身のX（旧Twitter）では「帯黒役に向けて身体を絞ったんですけど、撮影終えたら一瞬で戻りました 本当に、一瞬でした（笑）」と茶目っ気たっぷりに説明し、「でも、アクションもっと挑戦したいなぁ」と今後のアクション作品への意欲も見せている。
この投稿に「今までと雰囲気違ってドキドキ」「思わず二度見」「アクションシーン楽しみ」「美ボディに釘付け」「格好良すぎる」「腹筋から努力が溢れてる」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳美人女優「思わず二度見」ヒップライン際立つ衣装で美ボディ全開
◆桜井日奈子、役作りで美ボディ公開
桜井は「映画『SAKAMOTODAYS』場面写真とオフショット」とつづり、武闘派殺し屋で空手の達人・帯黒役を演じる同作のオフショットを投稿。斜め後ろから撮影された写真では流し目の写真や鍛え上げられた腹筋が際立つショットが公開されている。また「どんなに動いてもズレないサングラス、どんなに足を上げても裂けないパンツ、安定感抜群なサラシ、衣装部さんと持ち道具さんのプロフェッショナルも見どころです！」とつづり、自身の衣装についても報告している。
◆桜井日奈子の投稿に反響
この投稿に「今までと雰囲気違ってドキドキ」「思わず二度見」「アクションシーン楽しみ」「美ボディに釘付け」「格好良すぎる」「腹筋から努力が溢れてる」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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