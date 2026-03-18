塩ずんだあんぱん、バンバンジー味のグルメパンやジャンボむしケーキ…新商品「8種」発売【木村屋總本店】
木村屋總本店は、2026年4月1日（水）から、関東近郊のスーパー・小売店で販売する新商品を発表した。
ラインナップは、塩ずんだあんぱん、焦がしシュガーのマーガリンパン、ジャンボむしケーキ レアチーズ、ジャンボむしケーキ 完熟バナナ、世界のグルメパン バンバンジー味、カレーパン 炒りたまご入り、抹茶小豆あんドーナツ、どらやき よもぎ（つぶあん入り）の8商品。
つぶつぶ食感のずんだあんを使用した「塩ずんだあんぱん」や、しっとり生地にシュガーマーガリンをトッピングして仕上げにマーガリンをサンドした「焦がしシュガーのマーガリンパン」、ミルクのコクと爽やかな甘さを楽しめる「ジャンボむしケーキ レアチーズ」など、季節の変わり目ならではの新商品が楽しめる。
■塩ずんだあんぱん 168円(税込)
すっきりとした味わいに仕立てたつぶつぶ食感のずんだあんを、こだわりの酒種配合生地で包んだ商品。
■ジャンボむしケーキ レアチーズ 168円(税込)
しっとり口溶けのよいむしケーキ。（北海道生乳のクリームチーズ使用）
■焦がしシュガーのマーガリンパン 168円(税込)
しっとり生地にシュガーマーガリンをトッピング。シャリっと香ばしく焼き上げた一品。仕上げにクリーミーなマーガリンをサンド。軽くて食べやすい食感が特徴だ。
■ジャンボむしケーキ 完熟バナナ 168円(税込)
バナナの濃厚な甘さを味わう、しっとり口溶けのよいむしケーキ。（フィリピン産完熟バナナのピューレ使用）
■世界のグルメパン バンバンジー味 168円(税込)
香ばしく、ピリ辛な味わいのチキンをのせて焼き上げた
■カレーパン 炒りたまご入り 168円(税込)
程よく辛味のあるカレーに炒りたまごを合わせた。どちらの味も楽しめるカレーパン。
■抹茶小豆あんドーナツ 168円(税込)
小豆入りの風味豊かな抹茶あんをやわらかい生地で包んだ。
■どらやき よもぎ（つぶあん入り） 116円(税込)
よもぎ香るどらやき生地でつぶあんを挟んだ。
・発売日
2026年4月1日(水)
・販売店舗
関東近郊のスーパー・小売店
※品名、価格、販売時期は変更になる場合がある
※販売店舗によって商品が異なる場合がある