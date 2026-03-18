【ＷＢＣ】 ベネズエラに豪快アーチ飛び出す アブレイユが衝撃のバックスクリーン弾 初優勝へ号砲 決勝の大舞台で自慢の強打発揮
◆ＷＢＣ 決勝 米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）
ベネズエラに豪快なアーチが飛び出した。
１点リードの５回先頭。アブレイユがバックスクリーンにソロを放って、追加点を奪った。
世界一をかけた一戦の先発マウンドに米国は昨季メジャーデビューした有望株のマクリーン（メッツ）を送った。ベネズエラはＭＬＢ通算９４勝左腕のロドリゲス（ダイヤモンドバックス）が先発した。
ベネズエラは初優勝を狙う。アクーニャ（ブレーブス）、アラエス（ジャイアンツ）らタレントぞろい。準々決勝で前回王者の日本に勝利すると、準決勝ではイタリアに逆転勝ち。初めて決勝に進出していた。前回２３年大会では米国に敗れて敗退しただけに、リベンジの思いをたぎらせている。
米国は１７年大会以来２度目の制覇を目指している。主将のジャッジ（ヤンキース）らを中心に戦力は充実。優勝大本命とみられていた中、１次ラウンドでイタリアに敗れ、一時は敗退の危機を味わった。それでも２位で通過するとカナダとドミニカ共和国を撃破して、決勝に進んでいた。