◆米大リーグオープン戦 ロイヤルズ―ドジャース（１７日・米アリゾナ州サプライズー＝サプライズスタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）、オープン戦の敵地・ロイヤルズ戦に先発した。

先頭打者インディアに初球から９８・９マイル（約１５９・２キロ）を記録し、最後はカットボールで空振り三振を奪った。２番マルテには制球が定まらず四球を与えたが、３番トーマスに対しては最後はスプリットで３球三振とした。２死一塁で４番ロフティンには抜けた直球が頭部をかすめたりもしたが、左飛に打ち取り、無失点で立ち上がった。

朗希は、オープン戦初登板だった２月２５日（同２６日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で、予定の２回を投げ切ることはできず、１回１／３を３安打２四球３奪三振で３失点。最速は９８・６マイル（約１５８・７キロ）だった。

３日（同４日）の敵地・ガーディアンズ戦では初回に２四球と１安打でいきなり無死満塁のピンチを作られ、満塁弾を被弾。続く打者にも四球を与えて降板。特別ルールで２回から再登板すると、２回からの２イニングをパーフェクトで抑え、２回２安打４失点、３四球２奪三振で、最速は９９・３マイル（約１５９・８キロ）だった。ここまでオープン戦は、２登板で１勝無敗ながら、防御率１８・９０と苦しんでいる。

１０日（同１１日）にはマイナーで練習試合に登板し、７者連続三振を奪うなど、４回１安打無失点９奪三振と圧巻の投球を見せていた。