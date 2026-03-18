なにわ男子が１８日、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンで「『スーパー・ニンテンドー・ワールド』５周年アニバーサリー・セレモニー」に登場した。

メンバーがアクティビティーに挑戦し、全身を使って、力を合わせてクリアしていく様子からスタート。「そろえろ！ ドッスン・フリップパネル」に挑んだ西畑大吾は「楽しすぎて超興奮しました。声を合わせながら力を合わせてチャレンジしていくというゲームだったんですけど、まさに一致団結だなと思いました」と興奮気味。道枝駿佑は「なんかもう素になっちゃって、すごい夢中でやってましたね」と体験を振り返った。期待することについて大西流星は「熱狂して、本当にめちゃくちゃみんないろんなところ走り回っていました」とアピールした。

藤原丈一郎は「（ゲーム内で無敵になれるアイテム）スーパースターがたくさんいるので、皆さんにはぜひあの無敵状態を体験していただきたいなと思います」と呼びかけた。大橋和也は「なにわ男子もデビューして５周年が経ったんですよ。同い年の場所で、なにわ男子全員そろってこの場に立てることがすごいうれしいし、来れたことがすごいうれしいです」と笑顔をのぞかせた。

最後は「『Ｗｅ ａｒｅ ａｌｌ ｓｔａｒｓ』無敵の１年、スタート」のかけ声で紙吹雪が舞い、５周年を祝った。