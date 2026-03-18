ギンビス新商品が可愛い♡たべっ子どうぶつ＆いちごチョコに注目

どこか懐かしくてほっとする味わいが魅力のギンビスから、春にぴったりの新商品が登場♡定番人気の「たべっ子どうぶつ」からはやさしいミルク味が、さらに「ミニアスパラガス」からはいちご×チョコの贅沢フレーバーがラインナップ。忙しい毎日にちょっとした癒しをくれる、季節限定のおやつに注目です♪

ミルク味で癒しのおやつ時間

たべっ子どうぶつサブレ ミルク味



価格：130円（税別）

ミルクのやさしい甘さがふんわり広がる、ほっとする味わいが魅力。通常より厚みのあるサブレに仕上げることで、サクッとした食感と満足感をプラスしています。

シンプルながらも飽きのこないおいしさで、リラックスタイムのお供にぴったりです。

内容量：42g

発売日：2026年3月16日（月）～

※全国のコンビニエンスストアで期間限定販売

東京マカロンラスク新フレーバー登場♡大人可愛い手土産に注目

いちご×チョコの贅沢スイーツ感

ミニアスパラガス ダブルショコラストロベリー



価格：298円（税別）

しみチョコミニアスパラガスに、フリーズドライいちごパウダー入りのいちごチョコをコーティングした贅沢な一品。

まろやかなチョコの口どけとサクッとしたビスケットの食感が絶妙にマッチし、いちごの甘酸っぱさが春らしい味わいを演出します。

内容量：50g

発売日：2026年3月17日（火）～

※全国のファミリーマートで数量限定販売

今だけの季節限定を楽しんで♡

やさしいミルクの味わいと、甘酸っぱいいちごのハーモニー。どちらも今しか楽しめない季節限定の特別なおやつです。気分に合わせて選べるのも嬉しいポイント♡

お仕事の合間やおうち時間に、ちょっとしたご褒美として取り入れてみてはいかがでしょうか♪見つけたらぜひ早めにチェックしてみてください。