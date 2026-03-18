竹内涼真（32）が主演するテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（火曜午後9時）の最終話が17日放送され、世帯平均視聴率が7・5％だったことが18日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は4・3％。

横関大氏の江戸川乱歩賞受賞作を実写化したヒューマンラブミステリー。竹内は23年ぶりに初恋の相手と再会する刑事・飛奈淳一を演じる。

23年前に銀行強盗犯を射殺したのは、飛奈淳一（竹内涼真）ではなかったかもしれない!? 真相究明の鍵を握るのは、淳一・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら同級生4人が現場から持ち去って隠し、23年後に発生したスーパー店長殺人事件でも使われた殉職警察官の拳銃−。刑事・南良理香子（江口のりこ）の仮説を聞いた万季子は、淳一の潔白を証明したい一心で出頭。店長を殺したのは自分だと認め、所持していた拳銃を南良に差し出した。

すぐさま拳銃を調べ、重大な事実に気づく南良。時を同じくして淳一は、直人が何気なく話した23年前の事件直後の記憶に、引っかかりを覚え…。

そんな中、南良は執念の捜査の末、ついに真犯人だと思われる人物のもとへ向かう。

23年の時を経て炙り出される、すべての罪と秘密。再会によって、一度は封印したはずの過去と直面し、人生を大きく揺さぶられた同級生たちが選ぶ未来とは…。