AKB48の元メンバー、現在は女性アイドルグループLarmeR（ラルメール）で活動する坂口渚沙（25）が18日までにXを更新。5月24日を最後にグループが活動終了すると公表した。

「LarmeRは5月24日をもって活動終了することになりました。このグループでたくさんの経験や出会いをさせていただき幸せでした！ と同時に、1からグループを作ることの難しさも教えてくれました」と報告。

「私の今後については、アイドル活動には幕を下ろそうと考えています」とした上で「活動終了までLarmeRのアクアブルー担当坂口渚沙をよろしくお願いいたします」と締めくくった。

そしてグループとしての声明文も添付した。

坂口は2014年、「AKB48 Team 8全国一斉オーディション」に北海道代表として合格。23年8月にAKB48を卒業。24年1月23日に女性アイドルグループ「LarmeR」でデビュー。現在は5人組だった。

以下、発表全文。

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LarmeR 活動についてのご報告

2026年3月17日

平素より、LarmeRを応援してくださり、誠にありがとうございます。

この度、2026年5月24日のラストライブをもちまして、LarmeRは活動終了となり、メンバー5名がグループを全員卒業およびSizuk Entertainmentから退所をすることとなりました。

突然のご報告となり、誠に申し訳ございません。

2024年1月のお披露目以来、多くのファンの皆様、ご関係者の皆様に、多大なる声援をいただけましたこと、心より礼申し上げます。

なお、ラストライブの詳細やその他のご案内につきましては、別紙をご確認いただけますと幸いです。

引き続き、LarmeRへの応援をよろしくお願いいたします。

Sizuk Entertainment株式会社