中東情勢の悪化を受けてガソリンの価格が急騰しています。燃料費が気になる今ガソリン代の節約につながる「エコドライブ」のポイントについて取材しました。

三重県内の多くのガソリンスタンドでレギュラーガソリンの価格が1リットルあたり180円台に突入しました。

まず気をつけたいのが、発進する時のアクセルの踏み方。最初の5秒を時速20キロでゆっくりと発進することで燃費が良くなります。JAF三重支部によると、ゆっくりアクセルと踏むと燃費が普段と比べると10％以上改善するとのことです。

また、エアコンの使用もガソリン節約の大切なポイント。冬場にはエアコンのACボタンをオフにして走行すると燃費が約12％も改善するそうです。

そして、タイヤの空気圧も燃費の改善につながります。空気圧が減ると転がりにくくなるので燃費が悪くなるとのことです。空気圧は見た目では分からないため、ドアの開口部に記載されている空気圧を日頃から確認する必要があります。

JAF三重支部では交通安全にも直結するため、燃費節約と共にエコ運転を続けて欲しいと呼びかけています。