最安グレード「L」の実力と価格は？

軽自動車市場において、頭上空間にゆとりを持たせた軽ハイトワゴンは特に需要が高く、通勤や買い物、子どもの送迎など日常のあらゆる場面で活躍しています。

維持費の負担が少なく、狭い道でも扱いやすい点が評価され、ファミリー層からシニア層まで、多くのユーザーにとって身近な存在となっています。

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スバルの「ステラ」は、そうした実用性を重視したユーザーに向けて2006年に初代が登場した軽ハイトワゴンです。2011年に2代目、2014年に3代目へと進化を重ねており、3代目以降はダイハツ工業からのOEM供給車として展開されています。

2025年6月12日に発表された4代目は、先代から約11年ぶりのフルモデルチェンジとなります。グレードは「L」「G」「Z」「ZS」の4種類で構成され、「ZS」にはインタークーラーターボエンジンが搭載されます。

この世代交代でとくに大きな変化といえるのが、車体構造の刷新です。軽量でありながら高い剛性を持つ新プラットフォームが採用され、これにより走行安定性やブレーキ性能、静粛性といった基本的な走りの質が向上しています。

また、歴代ステラで初めてリアスライドドアが全グレードに採用されました。開口部が広がり、後席への乗降や荷物の積み下ろしが可能です。「G」「Z」「ZS」グレードにはパワースライドドアが備わり、両手がふさがっている状況でも対応できる利便性が向上しました。

4グレードの中で最も手が届きやすい価格帯に設定されているのが「L」です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1655mm（4WDは1670mm）、ホイールベース2460mmです。フロントグリルからヘッドランプまで連続性を持たせたワイドで切れ長なフロントビューと、縦型リアコンビネーションランプを採用したスタイリッシュな後ろ姿が特徴です。

Lグレードにはブラックのフロントグリルと14インチフルホイールキャップが組み合わされており、シンプルで落ち着いた印象にまとめられています。

インテリアはシート、インパネ、ドアトリムをカラーコーディネートした統一感のある設計で、グレージュのフルファブリックシートが採用されました。室内長は先代から拡大され、前後席間の距離が広がったことで居住性も向上しています。

荷室は開口部の寸法にゆとりを持たせており、日用品から大きめの荷物まで積み下ろしがしやすい設計です。

搭載エンジンは660cc直列3気筒DOHC12バルブ自然吸気で、最高出力38kW（52PS）／6900rpm、最大トルク60Nm（6.1kgf・m）／3600rpmを発揮します。変速機にはCVTが組み合わされ、WLTCモードの燃費は2WDで22.6km／L、4WDで20.6km／Lを達成しています。

日常の使用頻度が高い市街地走行でも、ガソリン代を抑えた運用が期待できる数値です。

安全面では、従来型から大幅に進化した「スマートアシスト」が搭載されています。衝突回避支援ブレーキは作動する速度域が拡大されたほか、カメラ性能の向上により夜間の歩行者検知にも対応するようになりました。

誤発進抑制機能にはブレーキ制御機能が追加され、より実質的な安全性向上が図られています。車線逸脱抑制制御機能やふらつき警報も標準装備されており、長距離ドライブや疲労が蓄積しやすい場面でもドライバーをしっかりサポートします。

Lグレードに設定されるボディカラーは「ブラック・マイカメタリック」や「スカイブルー・メタリック」などの4色となっています。

価格（消費税込）は2WDが135万8500円、4WDが148万5000円となっています。最上位のZS（2WD：193万500円）と比べると約57万円の差があり、必要な機能を絞り込んだ選択肢として位置づけられています。

200万円オーバーが当たり前になりつつある軽ハイトワゴンにおいて、135万8500円からの価格帯はコストを重視するユーザーにとって大きな訴求力を持つといえるでしょう。