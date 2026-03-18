スポーティな純正アクセサリーで華麗にコーディネート！

トヨタの新型「クラウン（クロスオーバー）」は、セダンとSUVを融合させた革新的なデザインで登場しました。

そんなクラウンクロスオーバーには、魅力的な純正カスタマイズパーツが用意されており、外観を華麗でスポーティにドレスアップすることができます。

【画像】超カッコイイ！ これが“大進化”のトヨタ「クラウン“GR仕様”」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）

クラウンは1955年の誕生以来、トヨタを代表する主力車種として活躍してきました。現行の16代目クラウンは、伝統的な「セダン」に加え、「クロスオーバー」「スポーツ」「エステート」という個性的な4タイプを展開しています。

クラウン（クロスオーバー）は新型クラウンの第1弾として、2022年10月に発売されました。

エクステリアには、クーペルックの流麗なシルエットを採用。やや高めに設計された地上高（145mm）や大径タイヤによって力強さを演出し、次世代フラッグシップモデルの姿を表現しています。

2025年4月には、クラウン誕生70周年を祝うモデルとして、新たに2種類の特別仕様車「CROSSOVER RS “THE 70th”」（2.4リッターターボHV）と「CROSSOVER Z “THE 70th”」（2.5リッターハイブリッド）が追加されました。

「世界に誇る日本のクラウン」をコンセプトに専用外装を採用。21インチアルミホイールはマットブラック塗装とし、足元からスポーティな印象を与えます。また、ボディカラーには標準色に加えて限定色も設定されています。

「日本の風景との調和」をテーマにした2トーンカラーで、「プレシャスメタル×プレシャスホワイトパール」と「プレシャスメタル×ブラック」の2色が用意されています。

内装は特別色「ブラックラスター」により引き締まった空間を演出。「THE 70th」のロゴが入った専用アイテムも随所にあしらわれています。

そんなクラウン（クロスオーバー）には、純正のカスタマイズパーツが多数用意されています。本記事では、その中からGRパーツのラインナップの一部を紹介します。

まずエクステリアには、GRエアロパーツセット（塗装済32万4500円／消費税込、以下同）が設定されています。

フロントスポイラー、サイドスカート、リアバンパースポイラー、トランクスポイラー（ブラックのみ）の4点がセットとなっており、トータルで装着すれば統一感のあるエクステリアに仕上げることができます。

材質は樹脂製で、塗装色は「プレシャスホワイトパール」と「ブラック」の2色を設定。それ以外のボディカラーについては、塗装前の素地パーツを販売店で塗装する仕様となります。

なお、フロントスポイラーは装着時にオリジナル比で最低地上高が約41mm、サイドスカートは約15mm、リアバンパースポイラーは約29mm低くなる設定となっており、低重心なスタイリングを実現します。

アルミホイールには、ブラック／ブラッククリア塗装の21インチ鋳造ホイールを用意。ミシュラン製21インチタイヤを含めた1台分の価格は48万4000円です。

キーカバー（1万4300円）の材質にはアラミド繊維を採用。厚さ約0.6mmと薄く、軽量でしなやかなアラミド繊維を綾織にし、表面にはマットコーティング加工を施しています。

ここまで紹介してきたアイテムのほかにも、パフォーマンス向上を目的としたアクセサリーにも注目です。

車種専用設計のGRパフォーマンスダンパー（4万9500円）は、走行中の振動や騒音を低減し、操縦安定性と快適性の両立を実現。装着部位はフロント側のみです。

そのほか、ドアストライカーのすき間を埋め、ステアリング操作時のレスポンス向上に寄与するGRドアスタビライザー（3万3000円）も用意されています。

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これらの純正GRパーツを装着することで、クラウン（クロスオーバー）の個性をより際立たせることができるほか、スポーティなスタイリングと走行性能の向上も期待できます。

自分好みの一台に仕上げたいユーザーにとって、魅力的なカスタマイズメニューといえるでしょう。