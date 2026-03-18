＜園長が信用デキナイ…？＞園へのアンケート。日頃から気になっていたこと第1位は…【第1話まんが】
私はホナミ。夫のマモルと娘のエリカ（年長）、息子のユウゴ（2歳）と暮らしています。私たちは半年前、マモルの仕事の都合でこの街に引っ越してきました。ちょうどエリカが幼稚園の年長に上がるタイミングでした。しかし近隣の幼稚園は定員いっぱいで受け入れ不可。予想外の出来事に慌てたものの、なんとか認可外保育施設を見つけたのです。今ではエリカも嬉しそうに通っています。そんなある日、園から「運営に関するアンケート」が配られ……？
園から配られた「運営に関するアンケート」に私はペンを走らせます。せっかくなので、日頃から気になっていたことをいろいろ書こうと思いました。面と向かって先生にお願いする勇気はないけど、アンケートなら伝えられそうです。
以前いた幼稚園の園長先生なら、子どもが泣いていたらまず抱きしめて、それからゆっくり話して安心させてくれました。けれどここの園長先生は言葉遣いがちょっとキツいです。「フランクな人」と言えば聞こえはいいのですが……。
私は園からのアンケートに、ずっと気になっていたことを記入していきました。
衛生面のことや連絡事項についてなど、具体的な要望を伝えることにしたのです。
しかし最も改善してほしいのは園長先生の態度なのです……。
転園当初、泣いていたエリカに「ギャーギャー泣くんじゃない！」と高圧的に言ってきたこともあり、エリカはすっかり怖がってしまいました。
私としては、保育に関わる人間の態度として不適切だと感じています。
とはいえお世話になっている立場なので、なるべく波風を立てないように伝えたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
園から配られた「運営に関するアンケート」に私はペンを走らせます。せっかくなので、日頃から気になっていたことをいろいろ書こうと思いました。面と向かって先生にお願いする勇気はないけど、アンケートなら伝えられそうです。
以前いた幼稚園の園長先生なら、子どもが泣いていたらまず抱きしめて、それからゆっくり話して安心させてくれました。けれどここの園長先生は言葉遣いがちょっとキツいです。「フランクな人」と言えば聞こえはいいのですが……。
私は園からのアンケートに、ずっと気になっていたことを記入していきました。
衛生面のことや連絡事項についてなど、具体的な要望を伝えることにしたのです。
しかし最も改善してほしいのは園長先生の態度なのです……。
転園当初、泣いていたエリカに「ギャーギャー泣くんじゃない！」と高圧的に言ってきたこともあり、エリカはすっかり怖がってしまいました。
私としては、保育に関わる人間の態度として不適切だと感じています。
とはいえお世話になっている立場なので、なるべく波風を立てないように伝えたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子