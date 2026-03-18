＜大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】力士ビックリ…“まさか”の結末

敗色濃厚だった力士が“まさかの展開”で逆転。勝利するも予想外の出来事に「だ、大丈夫ですか？」と相手力士を気づかい、館内からは「おぉ」とどよめきが沸き起こった。

序二段十八枚目・御室岳（伊勢ヶ濱）と序二段十八枚目・朝阪神（高砂）の一番。立ち合い強烈な右のど輪で相手の体を起こした朝阪神が一気に前に出た。

御室岳は土俵際いっぱいでピンチを迎え“勝負あり”と思われたが、白星濃厚の朝阪神が突如、右ひざがガクリと曲がり崩れ落ちる事態に。まさかの展開に御室岳も思わず「だ、大丈夫ですか？」というように心配して手を差し伸べ、朝阪神が起き上がるのを手伝っていた。その後、朝阪神は自ら歩いて土俵下へと降りていった。御室岳は朝阪神の“つきひざ”で勝利し3勝目。朝阪神は3敗目を喫した。

優勢だった力士が“まさかの結末”を迎えた驚きの場面に、ABEMAの視聴者も「喉輪で押してたのにどうした？」「足大丈夫か」「腰砕けた？」「がくっ」とザワザワ。手を差し伸べて起き上がるのを助けた御室岳に「気遣う」「やさしい」と注目するファンもいた。（ABEMA／大相撲チャンネル）