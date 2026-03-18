【「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年記念イベント】 開催期間：3月18日～2027年1月11日

　ユー・エス・ジェイは、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」の「スーパー・ニンテンドー・ワールド」において、開業5周年を記念した新グッズを展開している。

　「パワーアップバンド」のアニバーサリーモデルをはじめ、「スーパーマリオ」シリーズでおなじみのキャラクターやアイテムなどがデザインされた「パーカ」や「Tシャツ」、「アンダーウェア」などが「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新グッズとして登場。執筆現在では「パーク来場者限定」ではあるが、「USJ」のオンラインストアでも販売が開始されている。

　本稿では、エリア内のグッズショップで販売されている新グッズの撮り下ろしをお届けする。

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