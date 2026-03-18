オープンワーク<5139.T>が急動意、一時８５円高の９９７円に駆け上がり、２月１３日以来となる４ケタ大台回復を指呼の間に捉える場面があった。企業に関するクチコミ情報サイトの運営及び、企業向け採用支援ビジネスを展開している。



１７日取引終了後、２６年１２月期に上場してから初となる９円配当を実施する方針を発表しており、これが株価を強く刺激した格好だ。また、スタートアップ・ベンチャー企業向け人材紹介を手掛けるＢＮＧパートナーズの全株式を取得し子会社化することを決議したと発表、連結決算に移行する。今期売上高に関しては従来予想の５７億円（非連結）から６２億円に９％上方修正しており、今後の業容拡大期待と合わせ株高を後押しした。



出所：MINKABU PRESS