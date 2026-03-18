細胞のサビを撃退！レタスに潜む「3つの抗酸化成分」と骨を強くするビタミンKの相乗効果

レタスに含まれる個々の栄養素は、体内でそれぞれ特有の働きを担っています。骨の健康維持に関わるビタミンKや、細胞を保護する抗酸化成分など、これらの栄養素が体内でどのように作用するのかを理解することで、レタス摂取の意義がより明確になります。主要な栄養素の働きについて解説します。

監修管理栄養士：

中西 真悠（管理栄養士）

特定の栄養素による体内への作用

■経歴2020年3月女子栄養大学栄養学部実践栄養学科卒業2020年4月株式会社野口医学研究所入社同年よりフリーの管理栄養士として活動開始、現在に至る・法人向け健康経営支援サービスの立ち上げと推進（新規および既存顧客への営業活動を主導）・食と健康に関する指導プログラムの実施（延べ2000人以上を対象にセミナーや測定会を通じて個別指導を実施）・SNSでの情報発信によるブランディング∟ Instagramにて食と健康に関する情報を発信し、フォロワー5万人超を達成∟ 企業のSNS商品撮影代行やレシピ開発を400件以上実施・サプリメントや雑貨のお客様相談室にてコールセンター業務を担当・保険調査業務の実務を担当

レタスに含まれる個々の栄養素は、体内でそれぞれ特有の働きを持っています。これらの作用を理解することで、レタスを摂取する意義をより深く認識できるでしょう。

ビタミンKと骨の健康維持

ビタミンKは骨の形成に重要な役割を果たす栄養素とされています。骨の主成分であるカルシウムを骨に沈着させるために必要なタンパク質「オステオカルシン」を活性化させる働きがあるといわれています。ビタミンKが不足すると、カルシウムが適切に骨に取り込まれず、骨密度の低下につながる可能性が指摘されています。

レタスに含まれるビタミンKの量は、1日の推奨摂取量を補う一助となり、日々の食事の中で継続的に摂取することで、骨の健康維持に貢献できると考えられます。特に高齢者や閉経後の女性は、骨密度が低下しやすいため、ビタミンKを含む食品を意識的に取り入れることが推奨されています。

ビタミンKはまた、血液凝固因子の活性化にも関与しており、出血時の止血機能を正常に保つために必要とされています。脂溶性ビタミンであるため、油と一緒に摂取することで吸収率が向上する可能性があります。レタスをサラダで食べる際は、オリーブオイルなどを使ったドレッシングと組み合わせると効果的でしょう。

抗酸化成分と細胞保護の働き

レタスには、ビタミンCやβ-カロテン、ポリフェノール類などの抗酸化成分が含まれています。これらの成分は、体内で生成される活性酸素による細胞の酸化ダメージを軽減する働きがあるとされています。活性酸素は正常な代謝の過程でも生成されますが、過剰になると細胞の老化や生活習慣病のリスクを高める可能性があるとされています。

β-カロテンは体内でビタミンAに変換され、目の健康や皮膚の維持に関与するといわれています。また、免疫細胞の機能をサポートする役割も報告されています。サニーレタスなど葉先が赤紫色の品種に含まれるアントシアニンは、視覚機能のサポートや血管の健康維持に関わる可能性が研究されています。

ビタミンCは水溶性の抗酸化物質として、細胞内やその周囲の水分領域で働くとされています。コラーゲンの合成にも必要であり、皮膚や血管、骨の健康維持に貢献する可能性があります。これらの抗酸化成分は単独で働くだけでなく、相互に作用して抗酸化ネットワークを形成することで、より効果的に細胞を保護すると考えられています。

まとめ

レタスは日常的に手軽に取り入れられる野菜として、さまざまな健康効果をもたらす可能性があります。栄養素の特性を理解し、適切な食べ方や保存方法を実践することで、その価値を活かせるでしょう。食べ過ぎによるリスクや相性の良い食材との組み合わせを意識しながら、バランスの取れた食生活の一部として取り入れることが大切です。鮮度の良いレタスを選び、適切に保存して、日々の食事を豊かにしていきましょう。健康維持や生活の質の向上に向けて、レタスを上手に活用することをおすすめします。

参考文献

文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」