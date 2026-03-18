【要注意】急な減量は逆効果！尿酸値を下げる「2つの新常識」と正しい体重管理法

プリン体の管理は、単独で行うのではなく、全体的な健康維持の一環として捉えることが重要です。肥満解消と適正体重の維持、医療機関との連携と継続的なフォローアップなど、総合的な視点から健康管理の方法をご紹介します。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

食生活と健康維持のための総合的なアプローチ

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

プリン体の管理は、単独で行うのではなく、全体的な健康維持の一環として捉えることが重要です。ここでは、食生活以外の要素も含めた総合的な視点を紹介します。

肥満解消と適正体重の維持

肥満は高尿酸血症や痛風のリスクを高める大きな要因です。体重が増えると、体内での尿酸産生が増加し、同時に腎臓からの尿酸排泄が低下する傾向があります。そのため、適正体重を維持することは、尿酸値の管理において大変重要です。

ただし、急激な減量は逆に尿酸値を上昇させることがあるため、注意が必要です。極端なカロリー制限や絶食は、体内でケトン体が増加し、尿酸の排泄を妨げる可能性があります。したがって、無理のない範囲で、1ヶ月に1kg～2kg程度のペースで体重を減らすことが推奨されます。バランスの取れた食事と適度な運動を組み合わせることで、健康的な減量が実現できます。適正体重は年齢や体格、活動量によって異なるため、一律の基準ではなく個別の目標設定が必要です。

医療機関との連携と継続的なフォローアップ

尿酸値が高い状態が続く場合や、すでに痛風の既往がある方は、自己判断だけでなく医療機関との連携が不可欠です。専門の医師や管理栄養士の指導を受けることで、個別の体質や生活状況に合わせた具体的なアドバイスが得られます。

また、薬物療法が必要な場合もあります。尿酸降下薬は、体内での尿酸産生を抑えたり、腎臓からの排泄を促進したりする作用があり、適切に使用することで尿酸値を安定させることができます。薬の服用と並行して、食事療法や生活習慣の改善を続けることで、より効果的な尿酸値管理が可能になります。定期的な通院と検査を通じて、長期的な健康維持を目指しましょう。治療方針や薬の選択は個々の状況によって異なるため、医療機関での相談が重要です。

まとめ

プリン体は身体にとって必要な物質である一方、過剰摂取は高尿酸血症や痛風、腎臓疾患、心血管系の問題を引き起こす可能性があります。日々の食事でプリン体を多く含む食品を把握し、調理法や食材の組み合わせを工夫することで、無理なく摂取量をコントロールできます。定期的な健康診断で尿酸値を確認し、必要に応じて医療機関での相談を受けることが、長期的な健康維持につながります。バランスの取れた食生活と適度な運動、十分な水分摂取を心がけ、健やかな毎日を送りましょう。

参考文献

日本痛風尿酸核酸学会 「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン」

厚生労働省「日本人の食事摂取基準」

公益財団法人痛風・尿酸財団「 痛風と尿酸について知りたい方へ」

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所「 食品成分データベース」