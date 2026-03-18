脂肪肝の改善にはどれくらい禁酒が必要？肝機能の回復過程と依存症の治療ポイントを解説

アルコール性脂肪肝の場合、禁酒が治療において重要な役割を果たします。お酒を控えることで、肝臓の状態は大きく改善する可能性があります。ただし、アルコール依存症がある場合は専門的な治療が必要です。ここでは、禁酒による肝臓の回復過程と、依存症がある場合の適切な対応について解説します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

禁酒と節酒の実践

アルコール性脂肪肝の場合、禁酒が最も有効な治療法です。お酒を飲まない生活に移行することで、肝臓の状態は大きく改善する可能性があります。

禁酒による肝臓の回復過程

アルコール性脂肪肝の初期段階では、禁酒により数週間～数ヶ月で肝臓の脂肪が減少し、肝機能が正常化することが多いとされています。肝臓は再生能力が高い臓器であり、ダメージが蓄積していない段階であれば回復が期待できます。

禁酒後、まず脂肪の蓄積が減少し、次いで炎症が治まります。ただし、すでに肝線維化が進行している場合は、完全な回復が困難なこともあります。そのため、早期の段階で禁酒に取り組むことが重要です。

アルコール依存症の場合の対応

アルコール依存症がある場合、自力での禁酒は困難なことが少なくありません。この場合、専門の医療機関での治療が必要です。内科と精神科が連携した治療を受けることで、身体的な問題と精神的な依存の両方に対処できます。

アルコール依存症の治療には、抗酒薬や心理療法、自助グループへの参加などが組み合わされます。家族や周囲の理解とサポートも回復には欠かせません。禁酒を継続することで、肝臓の健康を取り戻すとともに、生活の質も向上します。

まとめ

脂肪肝は、早期に発見し適切に対処すれば、改善が十分に期待できる病気です。アルコールの過剰摂取だけでなく、食生活の乱れや運動不足、肥満など、さまざまな要因が関与しています。お酒を飲まない方でも脂肪肝になる可能性があることを理解し、日頃から健康的な生活習慣を心がけることが大切です。

自覚症状が乏しいため、定期的な健康診断を受けて肝機能をチェックし、異常が見つかった場合には早めに医療機関を受診しましょう。生活習慣の改善を中心とした治療により、肝臓の健康を守り、将来的な肝硬変や肝がんのリスクを減らすことにつながります。

肝臓は再生能力が高い臓器ですが、ダメージが蓄積すると回復が難しくなります。今日からできる小さな習慣の改善が、長期的な健康維持の第一歩となるでしょう。ご自身の身体と向き合い、必要に応じて医療の専門家に相談しながら、肝臓を大切にする生活を続けていきましょう。

参考文献

J₋stage「非アルコール性脂肪性肝疾患 （NAFLD）/非アルコール性 脂肪肝炎（NASH）」

東北大学大学病院薬学研究科「脂肪肝・肥満の治療作用を有するシグナル経路の発見」