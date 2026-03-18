YOASOBI、世界的音楽フェスティバル『Lollapalooza 2026』出演決定！2024年に続き2度目
YOASOBIが、アメリカ・シカゴにて7月30日から8月2日（現地時間）に開催される世界的音楽フェスティバル『Lollapalooza 2026』への出演が決定した。2024年に続き、今回が2度目の出演となる。
■YOASOBI、北米でのさらなる飛躍に注目
同フェスは、Charlie XCX（チャーリー・XCX）、Olivia Dean（オリヴィア・ディーン）、JENNIE（ジェニー）といったトップアーティストがヘッドライナーを務めるなど、世界中から注目を集める大型音楽フェスとして知られている。
これまでに世界最大級のフェス『Coachella』への出演をはじめ、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ニューヨーク、ボストンでのアメリカ単独公演を成功させてきたYOASOBI。さらに、7月31日から8月2日にかけてカナダ・モントリオールで開催される音楽フェス『OSHEAGA』への出演も決定しており、北米でのさらなる飛躍に注目が集まっている。
■リリース情報
2026.03.04 ON SALE
SINGLE「アドレナ / BABY」
■関連リンク
Lollapalooza 公式サイト
https://www.lollapalooza.com
YOASOBI OFFICIAL SITE
https://www.yoasobi-music.jp/