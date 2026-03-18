18日10時現在の日経平均株価は前日比891.29円（1.66％）高の5万4591.68円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1360、値下がりは191、変わらずは35と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を292.81円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が157.23円、東エレク <8035>が78.22円、ファストリ <9983>が32.09円、ＴＤＫ <6762>が28.58円と続く。



マイナス寄与度は43.52円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が14.37円、ソニーＧ <6758>が11.53円、イビデン <4062>が8.42円、バンナムＨＤ <7832>が5.41円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は医薬品の1業種のみ。値上がり率1位は石油・石炭で、以下、海運、非鉄金属、鉱業、電気・ガス、卸売と続いている。



※10時0分5秒時点



株探ニュース

