Image: Free Spirit company limited

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

旅の準備をするたびに、いつも同じ壁にぶつかります。身軽に動ける「機動力」をとるか、お土産の余裕まで見越した「収容力」をとるか。

コンパクトなスーツケースは移動がラクだけど、帰りのパッキングで苦労することも（入りきらなくて、サブバッグを増やすのは避けたい！）。逆に大きいタイプを選ぶと、駅の階段や狭い路地で「これ持ってきたの失敗だったかも……」ってなりがちです。

そんな2択に「どっちも」で応えてくれるのが、容量可変式スーツケース「TRIPLUS」です。

荷物の量に合わせて形を変える：3段階のサイズ

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旅の期間や目的は、そのときによってバラバラ。それなのに、スーツケースのサイズが固定なのは少し不便ですよね。「TRIPLUS」の特長は、荷物の量に合わせてバッグの容量を変えられる「可変容量システム」。

1〜2泊の出張なら、35Lの機内持ち込みサイズ。3〜4泊の旅行なら、ファスナーを開けて42Lに……。さらに広げれば、長期の休暇にも対応できる50Lまで大きくなります。

旅の日数に合わせてスーツケースを選ぶのではなく、「スーツケースが旅に合わせてくれる」。この発想の転換が、旅の準備を快適にしてくれそうです。

階段やデコボコ道でも安心：背負えるスタイル

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スーツケースを使っていて困るのは、やはり道を選んでしまうことじゃないでしょうか。長い階段や、石畳の路地。そんな場所では、キャスターで引くのが難しくなります。

「TRIPLUS」は、車輪を取り外せる構造。隠れたショルダーベルトを出せば、バックパックとして背負えます。

・ヨーロッパの旧市街を歩きながら、両手が空いた状態でカメラを構える ・駅のエスカレーターが止まっていても、サッと背負って階段を上がれる

「引く」と「背負う」を状況に応じて選べるのは、移動の多い旅では特に嬉しいポイントです。

旅のあとでも活躍：分離して日常使いに

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「TRIPLUS」の面白さは、バッグとカートが分離できるモジュール構造にもあります。

たとえば--

・旅先でカートだけ持ち出して、買い込んだお土産やペットボトルをまとめて運ぶ ・付属の保冷バッグをセットすれば、週末のまとめ買いで活躍するショッピングカートに早変わり

旅行用アイテムに、普段の生活でも出番がある。「スーツケースは年に数回しか使わないもの」という固定概念を覆してくれます。

シーンに合わせて役割を変える設計で、自分のスタイルに合わせた移動が可能に。旅を身軽で自由なものにしたいという方、次の旅の計画を立てる前に、「TRIPLUS」についてより詳しくチェックしてみませんか？

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Source: machi-ya