姑「うちの職場で働きなさい！」1歳児を抱えて、往復2時間の通勤は厳しい──断ると『ありえない一言』が

パート先を探していた知人。するとお姑さんがノリノリでとある提案をしてきたそう。知人から聞いたエピソードを紹介します。

パート先を探す

私は3人の子どもがいる主婦です。

ずっと専業主婦をしてきましたが、末っ子が1歳を迎え「そろそろパートに出ようかな」と考えていました。

たまたま行ったショッピングセンターで、フリーペーパーの求人誌が目に入り、持ち帰ることに。





求人誌は食卓に置いてあったのですが、それを後日孫の顔を見に来た姑が見つけました。

「あら、働くの？」

姑はそう聞きました。

「はい。上の子たちにお金がかかるようになってきたので。家事や育児の合間に、無理のない範囲で働こうかと思って」

そう答えた私。

「うちの職場でも求人出しているわ。今はどこも人手不足だから、どこでも働けるでしょうね」と姑は言うと、足元で抱っこをせがむ孫を嬉しそうに抱き上げ、孫と遊び始めました。

姑からの提案

その翌日のこと、姑から電話がありました。

「今ふと思いついたんだけど、あなたうちの職場で働きなさいよ」

姑は唐突にそう言いました。

「実は、もうすぐ1人辞める予定なの。人手不足になるから本当に困っているのよね。うちの職場で働けば、スキルも身に付くからずっと役に立つし……なんだか話しているうちに、本当にいいアイデアに思えてきた！」

そう言う姑は、少し興奮しているようです。

「でも」と言った私の声を遮り、姑はまだ続けます。

「私が上に掛け合えば、明日からでも働けるわよ！ 今から話をつけてきてあげましょうか？」

と、楽しそうに話す姑。

しかし私には、どうしても引っかかることがあったのです。