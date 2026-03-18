姑「うちの職場で働きなさい！」1歳児を抱えて、往復2時間の通勤は厳しい──断ると『ありえない一言』が
パート先を探していた知人。するとお姑さんがノリノリでとある提案をしてきたそう。知人から聞いたエピソードを紹介します。
パート先を探す
私は3人の子どもがいる主婦です。
ずっと専業主婦をしてきましたが、末っ子が1歳を迎え「そろそろパートに出ようかな」と考えていました。
たまたま行ったショッピングセンターで、フリーペーパーの求人誌が目に入り、持ち帰ることに。
「あら、働くの？」
姑はそう聞きました。
「はい。上の子たちにお金がかかるようになってきたので。家事や育児の合間に、無理のない範囲で働こうかと思って」
そう答えた私。
「うちの職場でも求人出しているわ。今はどこも人手不足だから、どこでも働けるでしょうね」と姑は言うと、足元で抱っこをせがむ孫を嬉しそうに抱き上げ、孫と遊び始めました。
姑からの提案
その翌日のこと、姑から電話がありました。
「今ふと思いついたんだけど、あなたうちの職場で働きなさいよ」
姑は唐突にそう言いました。
「実は、もうすぐ1人辞める予定なの。人手不足になるから本当に困っているのよね。うちの職場で働けば、スキルも身に付くからずっと役に立つし……なんだか話しているうちに、本当にいいアイデアに思えてきた！」
そう言う姑は、少し興奮しているようです。
「でも」と言った私の声を遮り、姑はまだ続けます。
「私が上に掛け合えば、明日からでも働けるわよ！ 今から話をつけてきてあげましょうか？」
と、楽しそうに話す姑。
しかし私には、どうしても引っかかることがあったのです。